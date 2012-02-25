اعلام پیروزی تنها نامزد انتخابات یمن/ اهداف انتخابات فرمایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کمیته عالی انتخابات یمن اعلام کرد که عبد ربه منصور هادی معاون رئیس جمهور این کشور و تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری یمن پیروز انتخابات معرفی شد.

عبد ربه هادی با کسب 99 درصد آراء توانست در این انتخابات که جنبه همه پرسی داشت پیروز شود چرا که وی تنها نامزد انتخابات به شمار می رفت.

"محمد الحکیمی" رئیس کمیته مذکور در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: 6 میلیون نفر به عبد ربه منصور رای دادند و وی به مدت 2 سال ریاست دولت انتقالی را برعهده خواهد داشت.

وی افزود: 6 میلیون و 660 هزار و 93 نفر در انتخابات شرکت کردند. 10 میلیون و 243 هزار و 364 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بودند.

حکیمی تصریح کرد: بیشترین مشارکت در انتخابات در شهرهای صنعا و تعز بود و به طور میانگین نسبت مشارکت در انتخابات بیش از 60 درصد بود.

عبد ربه منصور هادی دقایقی پیش در پارلمان یمن سوگند یاد کرد و در سخنانی مدعی شد که این کشور با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مرحله یاس و ناامیدی را پشت سر گذاشت و به امید روی آورد.

عبد ربه منصور هادی

هادی متعهد شد که یمن را از مشکلات عدیده ای که فرا روی آن قرار دارد نجات خواهد داد. وی در ادامه ادعاهای خود گفت: نظام یمن دارای مشروعیت مردمی است و باید برای حل و فصل تمامی مشکلات اقتصادی، سیاسی و حقوقی تلاش کرد.

برگزاری این انتخابات واکنش های متفاوتی را در یمن به همراه داشت. مردم انقلابی یمن برگزاری این انتخابات را اقدامی بیهوده تلقی کرده اند که پاسخگوی خواسته های مردمی نیست.

به اعتقاد محافل عمومی و مردمی انتخاباتی که تنها نامزد آن در رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح رشد یافته است نمی تواند حلال مشکلات مردم این کشور باشد.

گروه الحوثی در شمال یمن نیز به طور کامل شرکت در این انتخابات فرمایشی را تحریم کرده بود.

"ضیف الله الشامی" عضو دفتر سیاسی گروه الحوثی معتقد است این انتخابات واقعی نیست بلکه تنها تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به طرح شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود طرحی که با حمایت آمریکا ارائه شد و هدف از آن سیطره بر انقلاب یمن است.

وی با بیان این مطلب افزود: انتخاب عبد ربه منصور هادی تنها تکرار رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح است.

هر چند کشورهای غربی و عربی تلاش می کنند به طرق مختلف رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح را به عنوان یکی از رژیم های هم پیمان خود در منطقه حفظ کنند اما مردم انقلابی یمن طی ماه های گذشته و از زمانی که طرح شورای همکاری خلیج فارس برای حل بحران یمن ارائه شد اعلام کرده اند تنها با سقوط رژیم عبدالله صالح از اعتراضات خود دست خواهند کشید.

مسلما در چنین شرایطی روی کار آمدن گزینه های وابسته به رژیم دیکتاتوری عبدالله صالح همچون عبد ربه منصور هادی نیز نخواهند توانست قیام مردمی یمن را خاموش کنند و ملت یمن در این رابطه انقلاب های تونس و مصر را سرلوحه خود قرار خواهد داد.