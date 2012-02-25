به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه جمعه در مسجد امام صادق(ع) قم و در جمع دامداران و کشاورزان قمی در سخنانی اظهار داشت: مشکل ما در کشور در عدم اجرای قانون است وگرنه قانون با همین کیفیتی که داریم و ممکن است دارای نقص و ایراد هم باشد جوابگوی مشکلات است ولی چون اجرا نمی‌شود و سلیقه‌ای اجرا می‌شود این مشکلات دیده می‌شود.



وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات به قیمت نفت و برق و کود و ... باز می‌گردد که به هدفمندی بازگشت دارد ما در مجلس حدود شش ماه بحث و کار کارشناسی کردیم سرانجام کار نظر کارشناسی قطعی دادیم که این طرح ضرورت اجرای آن کاملا وجود دارد اما باید در طول پنج سال اجرا شود.



هدفمندی باید 5 ساله اجرا می شد



بنایی تصریح کرد: دولت پیشنهاد سه سال را داد اما ما گفتیم در سه سال امکان اجرا وجود ندارد مگر اینکه مردم را اذیت کنیم؛ قرار بود سالانه 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم ولی دولت کار پنج ساله را در یک سال اجرا کرد و وقتی اعتراض کردیم آقای احمدی نژاد گفت یک گام بلند بهتر از گام‌های کوتاه کوتاه است و از همان موقع هم برای ما معلوم بود که این وضع ایجاد خواهد شد.



وی با بیان اینکه مجلسیان ارتباط زیادی با مردم دارند به سفر وزیر کشاورزی به قم اشاره کرد و گفت: در جلسه ای که کشاورزان و دامداران با حضور وی مشکلاتشان را مطرح کردند عصبانی شد ولی نمایندگان به طور طبیعی ارتباط بیشتر و مستمری با مردم دارند و ما خیلی از این مشکلات را که برای دولتی‌ها مطرح می کنیم باور نمی‌کنند.



بنایی بیان داشت: من قبل از تصویب هدفمندی یارانه‌ها با دکتر فرزین صحبت کردم و گفتم اگر می‌خواهید قیمت‌ها را بالا ببرید حداقل این است که کوره پزی‌ها نابود می‌شوند خیلی خونسرد گفت که نابود شوند.



نماینده قم در مجلس اضافه کرد: وقتی من با ایشان بحث کردم که خانوارهای زیادی از این طریق روزی می خورند گفت این طرح ملی است و باید اجرا شود و قبول نکرد.



وی تصریح کرد: در این یکسال فشار بر مردم وارد کردند واقعیت این است که اگر طبق قانون مجلس در طول پنج سال هدفمندی را اجرا می‌کردند اینقدر مشکل ایجاد نمی شد.



نماینده مردم قم در مجلس اضافه کرد: یکی از نمایندگانی که بیش از همه با قشر کشاورز و دامدار مرتبط است اقای لاریجانی است و مشکلات قشر کارگر و دامدار و ... را حفظ است و مرتب هم کمیسیون مربوطه را متذکر می شود.



وی اظهار داشت: دکتر لاریجانی مباحثی را که در قم وجود دارد به صورت ملی پیگیری می کند و در چندین مورد وقتی اقدام شد در سطح ملی اثرگذار شده است.



قرار بود 30 درصد درآمد هدفمندی به کشاورزی داده شود



بنایی بیان داشت: مشکلات در صنعت و کشاورزی و ... هم هست؛ در هدفمندی یارانه ها در قانون به صراحت آمده که از محل درآمد هدفمندی 50 درصد به مردم پرداخت و 30 درصد از مابقی به کشاورزی داده شود.



نماینده قم در مجلس تصریح کرد: مردم با زحمت برای استقلال مالی خود و عزت و شرافتشان زراعت و تلاش می‌کنند اما عده‌ای می‌خواهند مردم حقوق بگیر شوند و البته مقاومت می‌کنیم و باید همین کار را هم انجام دهیم؛ اگر 70 میلیون مردم منتظر باشند از وسط ماه قطره چکانی مبلغی برای آنان واریز شود فایده ای ندارد.



وی افزود: مردم باید عزیز و شریف باشند و این حرف مبنایی ماست که آن را دنبال می کنیم و سئوال هم می کنیم و چوب هم می خوریم؛ من خودم را طلبه و نماینده این مردم می دانم و در این کسوت طلبگی هم باقی خواهم ماند.



در طول نمایندگی ام تغییر موضع ندادم و حامی مردم بودم



بنایی قمی اظهار داشت: من همان مشی هشت ساله خود را دارم و یک مورد نبوده که تغییر موضع بدهم و تاب بخورم و جابجا بشوم چنین چیزی وجود نداشته و نخواهد داشت و مردم هم من را با این خصوصیات می شناسند.



وی افزود: حواسم بوده است که به عهدی که با مردم داریم وفادار باشیم و از آن عدول نکرده ام .



نماینده قم گفت: شما قمی‌ها بدانید که با انتخاب دکتر لاریجانی ریل کشور را عوض کرده‌اید؛ زمانی که ایشان رئیس مجلس شد ریل کشور عوض شد.



بنایی عنوان کرد: با بصیرت و به دلیل همین مشکلات در روز 12 اسفند به کسی رای دهید که در سطح ملی اثرگذار باشد و قم یک میلیون نفری در یک کشور 70 میلیون نفری اثرگذار باشد حتی فراتر از سطح ملی در سطح جهانی نیز رئیس مجلس اثرگذار است.



وی با اشاره به تعبیر رهبری مبنی بر عقب ماندگی 150 ساله قم اظهار داشت: ما قمیها اگر می خواهیم در سطح کشور اثرگذار باشیم باید با همان همت و شادابی و نشاط رای دهید و نماینده خود را با رای بالاتر انتخاب کنید تا قم این پیام را بدهد که ما برای اثرگذاری در سطح ملی به آقای لاریجانی رای می دهیم.



بنایی با اشاره به تحولات قم در چهار سال اخیر ادامه داد: در قم 10 سال یکبار پروژه ای کلنگ نمی خورد اما در این چهار سال چقدر تحول ایجاد شده است؛ بحث فرودگاه و مترو و ... که برخی با آن مخالفت می کردند اما پیگیری شده است.



نمونه ای برای ولایتمداری لاریجانی



نماینده قم در مجلس علت رای آوردن دکتر حسینی، وزیر اقتصاد بعد از استیضاح را نمونه ای از ولایتمداری دکتر لاریجانی دانست و بیان داشت: واقعا یکی از جاهایی که بحث ولایتمداری آقای لاریجانی مطرح است همین جاست که وزیر باید برکنار می‌شد اما ایشان سخنرانی کردند و نظرات را برگرداند و عده‌ای که بی انصافی می‌کنند اگر خدا را در نظر بگیرند خواهند دید با وفاترین فرد به رهبری و نظام دکتر لاریجانی است که در بحث استیضاح دیدیم.