طراحی الگوی جدید آموزش زیست محیطی/ فراخوان جشنواره نشریه نگاری امام رضا

به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار در کشور الگوی آموزش زیست محیطی با شیوه های آموزش از راه دور و الکترونیکی برای دوره متوسطه آموزش و پرورش توسط عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان فارس طراحی شد.

طراحی این الگو که در مدت بیش از یکسال بطول انجامید در قالب رساله دکتری تخصصی(ph.D.) توسط سعید مظلومیان انجام شده است.

از ویژگیهای این الگو می توان به جامعیت الگو، بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزشهای الکترونیکی از جمله شبیه سازیهای رایانه ای و اردوهای مجازی در آموزش زیست محیطی دانش آموزان، پرداختن به یکی از ضروری ترین نیازهای کشور و بدیع بودن و عدم مشابه داخلی و خارجی اشاره کرد.

در بخش پیشنهادات این رساله دکتری محقق اظهار امیدواری کرده که با ایحاد ساختار لازم و فراهم شدن زمینه اجرای این الگو در آموزش و پرورش شاهد تحول بزرگی در آموزش های زیست محیطی در کشور باشیم.

این رساله که توسط اساتیدی از دانشگاه شهیدبهشتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه پیام نور مورد بررسی و داوری قرار گرفت در جلسه دفاعیه شایسته دریافت درجه عالی تشخیص داده شد.

فراخوان جشنواره سراسری نشریه نگاری امام رضا (ع) در کانون فارس اعلام شد

فراخوان سومین جشنواره نشریه نگاری سراسری امام رضا(ع)، در کانون استان فارس اعلام شد.

سومین جشنواره نشریه نگاری امام رضا(ع) که در سال 91 به اجرا درخواهد آمد نسبت به سالهای قبل دو تفاوت عمده در اجرا خواهد داشت. بدین ترتیب که علاوه بر اعضای مراکز کانون، به صورت گسترده زبان آموزان کانون زبان و دانش آموزان مدارس در سطح کشور را نیز شامل می شود.

تفاوت عمده دیگر این جشنواره کاهش یافتن گروه سنی مخاطبان است که از 12 سال به 10 سال تغییر یافته و بدین ترتیب اعضا، زبان آموزان و دانش آموزان 10 تا 17 سال می توانند در جشنواره شرکت کنند.

کانون استان فارس اقداماتی را در ارتباط با سومین جشنواره نشریه نگاری امام رضا(ع) به انجام رسانده که از جمله آن می توان به تهیه و ارسال فراخوان و شیوه نامه جشنواره به دبیرخانه اصلی در مشهد مقدس اشاره کرد.

امسال موضوعات در نظر گرفته شده جهت تهیه ی نشریه ها که در دو قالب کاغذی و الکترونیکی تهیه خواهد شد، عبارتند از:

- آثار و برکات وجود بارگاه مقدس امام رضا(ع) در ایران

- معرفی ارادتمندان امام رضا(ع) بویژه در عصر معاصر و خدمات ایشان

- انتظارات امام رضا(ع) از ارادتمندان و رهروان خویش

- دیدگاه امام رضا(ع) نسبت به نماز

- معرفی شخصیت احمد بن موسی، شاهچراغ(ع) و نقش مهم ایشان در امامت امام رضا(ع) به عنوان امین ولایت

- معرفی آداب و رسوم منطقه در ارتباط با استقبال و بدرقه زائر.

- مهلت ارسال آثار 19 مرداد 91 تعیین شده و فراخوان جشنواره به زودی به مراکز کانون، مراکز کانون زبان و آموزش و پرورش در سطح کشور ارسال خواهد شد.

کانون فارس در سال 91 سومین سال متوالی میزبانی جشنواره سراسری نشریه نگاری فرهنگ رضوی از سری برنامه های دهمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا (ع) را بر عهده خواهد داشت.