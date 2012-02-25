تعداد انجمنهای میراث فرهنگی آذربایجان شرقی 5 برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی در حاشیه همایش برگزاری انجمنهای میراث فرهنگی شهرستان مراغه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد این انجمنها از 79 مورد در سال 86 به 611 انجمن در سال 90 ارتقا یافته است.

وی گفت: تعداد اعضای انجمنها نیز از 255 نفر به سه هزار و 26 نفر رسیده است.

محمدی با بیان اینکه اکنون در هر شهرستان استان حداقل یک انجمن فعال وجود دارد، گفت: مراغه رتبه نخست پراکندگی و تعداد را در انجمنهای میراث فرهنگی در میان شهرستانهای استان داراست که شهرستانهای کلیبر، مرند، اهر و ورزقان پس از آن در جایگاههای بعدی قرار می گیرند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: 86 درصد این انجمنها در مناطق روستایی و در کنار آثار تاریخی ثبت و شناسایی شده فعال بوده و بقیه در شهرها فعال هستند.

محمدی، انجمنهای میراث فرهنگی را پل ارتباطی سازمان با مردم عنوان کرد و گفت: هدف این انجمنها جلب حمایت مادی و معنوی مردم و جلب مساعی همه جانبه آنها در زمینه حفظ میراث فرهنگی کشور است.

وی افزود: این انجمنها نقش بسزایی در حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، جلوگیری از حفاریهای غیر مجاز و تخریب آثار تاریخی داشته و در سایر حوزه های این سازمان مانند مرمت بناهای تاریخی، پژوهشهای باستان شناسی، مردم شناسی، صنایع دستی و معرفی جاذبه های گردشگری و رشد صنعت توریسم در استان نیز به خوبی همکاری کرده اند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: بسترسازی و حضور انجمنها و اقوام مختلف که فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دارند بسیار حائز اهمیت است زیرا با مشارکت حداکثری به طو جدی و فراگیر در راستای هم افزایی می توان فعالیتهای گسترده ای در نقاط مختلف کشور انجام داد.

محمدی تصریح کرد: اگر بخواهیم شورای تشکلهای قوی و تاثیرگذاری داشته باشیم باید دارای فعالان مدنی و سازمان های غیر دولتی حرفه ای باشیم که زمان و توان بیشتری به منظور پیشبرد و تخصصی شدن فعالیت اختصاص داده شود.

همزمان با برگزاری همایش انجمنهای میراث فرهنگی شهرستان مراغه، اعضای فعال و نمونه انجمنهای میراث فرهنگی و گردشگری این شهرستان تجلیل شدند.