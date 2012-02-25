حضور گسترده در انتخابات تجلی بصیرت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: حضور حداکثری در انتخابات تجلی بصیرت ملت ایران است.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی گفت: باید زمینه و بسترهای لازم را برای حضور حداکثری و پر شور مردم در انتخابات را فراهم آوریم.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات در سرنوشت انسانها گفت: سرنوشت هر ملتی به دست خود آن ملت خواهد بود ملت بزرگ ایران اسلامی در طی سی و سه سال گذشته نشان داده است که با تمام قدرت و قوت و نشاط در صحنه های مختلف حضور دارد و این حضور نشان از قدرت ملت ایران است.

گرایلی با اشاره به تهاجمات دشمنان به کشور ما گفت: دشمنان انقلاب در راس آن استکبار جهانی لحظه ای از ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران کنار نخواهند رفت و برای از بین بردن و اعتقادات ایمانی جوانان هزینه های زیادی می کنند که باید همه ما هوشیار و بیدار باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اضافه کرد: مبلغین و روحانیون در تبلیغ و دعوت مردم به انتخابات وظیفه بسیار سنگینی دارند و در این زمینه باید با تمام تلاش و جدیت در صحنه حضور داشته باشند.

وی بیان کرد: همه مردم در انتخاب کاندیدای اصلح را باید دقت کنند و کسی را انتخاب نمایند که پیرو ولی فقیه باشد چرا که پیروی از ولی امر در هر کشور موجب سعادت و سلامت کشور و مردم خواهد بود.

گرایلی در ادامه با اشاره به نقش بقاع و اماکن متبرکه در استان گفت: مردم ولایتمدار استان نسبت به اماکن متبرکه نگاه ویژه ای دارند و این نگاه معنوی آنان مسئولیت همه کارکنان اوقاف و امور خیریه به ویژه مبلغینی که در این دستگاه و اماکن متبرکه مشغول خدمت هستند را سنگین تر می نماید و بهترین امر در پیشبرد اماکن متبرکه انجام امورات فرهنگی در بخش ها و حوزه های مختلف، راه اندازی سیستم های به روز برای جذب جوانان و نوجوانان و ساماندهی به ساخت و ساز بقاع و اماکن متبرکه است.

اغلب نمایندگان مجلس آینده اصولگرا خواهند بود

فرماندار فردوس با بیان اینکه اغلب نمایندگان مجلس آینده اصولگرا هستند، گفت: نامزدهایی که اهداف ارزشمند دارند، تهمت نمی ‌زنند.

عباس اقبال، فرماندار فردوس در جمع مسئولان با اشاره به برنامه ‌ریزی‌های دشمن برای حضور کمرنگ مردم در انتخابات اظهار کرد: دشمن قصد دارد با نشان دادن یک چهره شکست خورده از ایران، از وقوع انقلاب در سایر کشورهای اسلامی جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: همانگونه که پیشرفت نظام یک سیر صعودی و پر شتاب گرفته، دشمنی‌ها هم افزایش پیدا کرده است.

وی در ارتباط با چگونگی تعامل بین دولت و مجلس گفت: هر کدام از قوای سه‌گانه نظام مستقل بوده و جداگانه اداره می‌شوند، البته این بدان معنانیست که باید جزیره‌ای عمل کرده و با هم تعاملی نداشته باشند.

فرماندار فردوس ادامه داد: به منظور ایجاد تعامل مناسب بین مجلس و دولت،از یک طرف قانون‌هایی که توسط مجلس تصویب می‌شوند باید کارشناسی شده و قابل اجرا باشند و از طرف دیگر دولت نیز باید جایگاه ویِژه مجلس را مدنظر قرارداده و به اجرای قوانین تصویبی بپردازد.

اقبال در ادامه با اشاره به تعامل مناسب بین دولت و مجلس در بحث قانون هدفمندی یارانه‌ ها گفت: یکی از مهم‌ترین علل موفق بودن این قانون همین تعامل مناسب بین دولت و مجلس است.

اقبال در خصوص اینکه چند درصد مجلس آینده را طیف اصولگرایان تشکیل دهند، بیان داشت: با توجه به اینکه مردم در چندسال گذشته نشان داده ‌اند که آرمان ‌هایشان آرمان‌های نظام و رهبری است و از کسانی که این گفتمان را داشته باشند، حمایت می ‌کنند، طبیعی است که تعداد زیاد و اغلب نمایندگان مجلس آینده را اصولگرایان تشکیل خواهند داد.

فرماندار فردوس در ارتباط با شکل ‌گیری فضای تهمت و توهین در تبلیغات کاندیداها بیان داشت: اگر اهداف، اهداف ارزشمندی همچون حفظ نظام و خدمت به مردم باشد، وسایل استفاده شده برای نیل به این اهداف نیز ارزشمند خواهند بود.

حضور گسترده مردم در انتخابات نمایشی از الگوی موفق مردم سالاری دینی است

فرماندار درمیان گفت:حضور گسترده مردم در انتخابات نمایش دیگری از الگوی موفق مردم سالاری دینی همزمان با گسترش بیداری اسلامی در دنیا ارائه خواهد داد.

رجبعلی براتی، در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: مکتب اسلام،حضور و مشارکت مردم و رهبری دینی سه رکن انکارناپذیر شکل گیری انقلاب اسلامی هستند.

وی افزود: این سه رکن در وقوع انقلاب اسلامی و در تداوم آن و در عبور نظام از گردنههای سرنوشت ساز همواره نقشی اساسی داشته اند و انقلاب اسلامی با تجلی رهبری دینی و سیاسی خط بطلان بر تفکر غربی جدایی دین از سیاست کشید.

وی گفت: امروز ملت بزرگ ایران درسایه ولایت فقیه همه عرصه های علمی دنیا را به تسخیر خود در آورده است و ثابت کرده است که دین نه تنها افیون جامعه نیست بلکه دین برای اعتلا بخشی به شخصیت انسان ها و رشد و توسعه آنان برنامه دارد.

فرماندار درمیان گفت: در آستانه انتخابات مجلس دشمنان انقلاب اسلامی و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا باآماده کردن طرح و برنامه در حال آرایش گرفتن هستند تا به زعم خود بتوانند به نظام اسلامی لطمه بزنند و به هر میزان که می توانندآن را متزلزل کنند تا شاید با آسیب زدن به استحکام نظام، ازارزش و تأثیرگذاری گفتمان جهانی انقلاب اسلامی بکاهند.

وی با بیان اینکه دشمنان انتخابات ایران را یک گزینه و فرصت طلایی می دانند و به گزینه براندازی انتخاباتی می اندشیند، مقبولیت بخشی و رنگ مردمی دادن، مشروعیت ظاهری، کم هزینه و کم خطر بودن با استخدام مزدوران و به صحنهآوردن تعدادی از مخالفان را از مزیتهای این شیوده براندازی برای دشمنان برشمرد.

فرماندار درمیان با بیان اینکه تهدید و آمادگی دشمن برای بهره برداری از انتخابات را باید بسیار جدی گرفت و برای مقابله با آن باید کاملاً آماده شد گفت:مشارکت حداکثری در انتخابات و حضور هر یک نفر در پای صندوق های رای پشتوانه انقلاب و نظام به شمار می آید و دشمن را از تعرض احتمالی باز داشته و یک قدم به عقب می راند.