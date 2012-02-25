دوره جدید پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران در نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان اظهارداشت: پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان تنها فصلنامه آموزشی، پژوهش در حوزه فرهنگی در حوزه فرهنگ هرمزگان است که قبل از این به نام گلپنگ منتشر می شد.

وی افزود: دلیل تغییر نام این فصلنامه به دلیل ارتقا سطح آن و حضور هیات تحریریه متخصص متشکل از اساتید مطرح دانشگاه هاست که عبارت اند از محمود رفیعی، احمد کهنمویی، زهرا انصاری، محمد نور رحمانی، محمد باقر وثوقی، دکتر عبدالرسول خیر اندیش، اقبال زارعی، مصطفی ظهیری نیا و زهرا ریاحی زمین.

مدیر مسئول پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان عنوان کرد: در این شماره از پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان 12 مقاله از اساتید و پژوهشگران برجسته کشور در حوزه فرهنگ و هنر هرمزگان به همت دبیرخانه شورای پژوهش در این اداره کل جمع آوری شده است که از مهمترین مقالات آن شامل "در جزیره هرمز از سفرنامه ماهوان چینی، منصور لوایی"، "هویت ملی ایرانیان به روایت جنگ نامه کشم، فرامز خسته،حسام الدین نقوی"، "نگاهی دوباره به روند اخراج پرتقالی ها از جزیره قشم و هرموز در عصر شاه عباس، محمدحسن نیا"، بررسی روابط تجاری ایران و هلند در دوره های صفویه و افشاریه در خلیج فارس، بهادر قیم، امیر رضوان تبار" است.

مریدی زاده تصریح کرد: "آداب و تشریفات در ایران دوره صفویه، احمد بازماندگان خمیری"، "بررسی تعلیم و تربیت در دوره صفویه، کورش زمانی"، "بررسی پیامدهای فردی و اجتماعی معلولیت، مصطفی ظهیری نیا"، "نتایج سیاسی سقوط هرمز، آبتین امیری"، "نخستین فصل حفریات جزیره هرمز در سال 1979 م منصور لوایی"، از دیگر مقالات پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان است.

دور جدید پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان به صاحب امتیازی ادراه کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیر مسئولی حجت الاسلام علی مریدی زاده و سردبیری احمد نوحه گر همزمان با برگزاری نمایشگاه مذکور در تیراژ دو هزار نسخه منتشر شد.