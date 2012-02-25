باشگاه شاهین به دنبال جذب دومین حامی مالی/ شکایت عزیزیان به مجلس!

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات مالی باشگاه شاهین بوشهر به مرحله ای رسیده که مسئولان باشگاه و حتی کادر فنی این تیم به دنبال راه حل های متفاوت برای حل آن هستند، این موضوع در حالی است که پنجشنبه گذشته جلسه استاندار با مسئولان این باشگاه برای بار دوم لغو شد.

یکی از مسئولان باشگاه شاهین که خواست نامی از او برده نشود در این مورد به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر با اینکه فقط 8 هفته تا انتهای رقابتهای لیگ برتر باقی مانده روز شنبه افراشته، رئیس هیئت مدیره باشگاه شاهین و مسئولان این باشگاه با نمایندگان ایران ایر وارد مذاکره خواهند شد تا در صورت توافق این شرکت هواپیمایی پس از پست بانک دومین حامی مالی باشگاه شاهین در این فصل رقابتهای لیگ برتر باشد."

سعید عزیزیان مربی دروازه بانهای فصل قبل تیم شاهین بوشهر که حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال را در خصوص طلب 35 میلیونی تومانی اش از این باشگاه در اختیار دارد پس از آنکه نتوانست طلبش را حتی از سازمان لیگ هم بگیرد، با در دست داشتن چک شخصی افراشته راهی مجلس شورای اسلامی شد تا از افراشته که معاون اجرایی مجلس است به حراست آن شکایت کند.