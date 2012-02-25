تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان و پاکستان/ واکنش ها و جزئیات تظاهرات

سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن توسط نظامیان آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام در چند روز گذشته به تیتر اول رسانه های محلی افغانستان و غربی تبدیل شده و این رسانه ها در اخبار خود به پوشش خبری تظاهرات ضد آمریکایی در این کشور پرداختند.

با وجود عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر اقدام بی شرمانه نظامیان کشورش در سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه دار کردن احساسات مسلمانان، افغانی ها همچنان در سراسر این کشور تظاهرات می کنند و این تظاهرات وارد پنجمین روز خود شده است.

مقامات افغانی تایید کردند که امروز شنبه این تظاهرات با حضور صدها افغانی در چهار ولایت برگزار شد. پلیس و دولت افغانستان اعلام کرد که هم اکنون تظاهرات ضد آمریکایی در ولایت های شرقی افغانستان از جمله لوگار، لغمان، ننگرهار، و ولایت سری پل در مرکز این کشور برگزار می شود.

درحالی که رسانه های افغانی از کشته و زخمی شدن دهها معترض خبر می دهند اما پلیس افغانستان این تظاهرات را مسالمت آمیز توصیف کرده و ادعا کرده که پلیس به سوی تظاهرات کنندگان در شمال و شرق افغانستان شلیک نکرده است.

رسانه های افغانی اعلام کردند که تنها در شهر هرات 7 نفر کشته و 50 فرد دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر درحالی که تظاهرات در ولایت بغلان در ابتدا به صورت مسالمت آمیز برگزار شد اما رسانه ها پس از گذشت چندین ساعت از برگزاری آن از کشته و زخمی شدن چهار نفر خبر دادند.

همچنین در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در ولایت ننگرهار شاهد کشته و زخمی شدن چهار نفر بودیم.

از سوی دیگر همزمان با برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان، از روز گذشته تاکنون شاهد فریاد "مرگ بر آمریکا" پاکستانی ها در سراسر این کشور بودیم.

رسانه های پاکستانی با پوشش خبری این تظاهرات اعلام کردند که صدها نفر از مردم روز گذشته در اعتراض به هتک حرکت به مقدسات اسلام به خیابانها آمدند.

معترضین همچنین خواستار پیوستن مقامات پاکستانی به جمع معترضین در شهر اسلام آباد، کراچی و مولتان و تجدید نظر در سیاست کشورشان در قبال آمریکا هستند.

تظاهرات کنندگان در اسلام آباد خواستار تجدید نظر در روابط مسلمانان با آمریکا شده و تاکید کردند: به آمریکایی ها اجازه نمی دهیم که مقدسات و کتاب مقدس قرآن را مورد اهانت قرار دهند.

رسانه های عربی همچون البیان امارات، الجزیره، الحیات، بی بی سی عربی، روزنامه الاخبار لبنان و اکثر رسانه های مصری در گزارشهای خود به پوشش خبری تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان در پنجمین روز خود پرداختند.

شیخ محمد رشید قبانی مفتی لبنان روز جمعه در اظهاراتی سوزاندن قرآن در افغانستان را از سوی سربازان آمریکایی اقدامی شنیع و جنگ علیه اسلام و مقدسات توصیف کرد.

وی تاکید کرد این مسئله باعث ایجاد فتنه و کینه توزی میان ملتهای جهان خواهد شد.

الحوثی های یمن نیز خواستار برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به اقدام بی شرمانه نظامیان آمریکایی در سوزاندن قرآن کریم شدند.

کلیساهای مصری و شوراهای مردمی این کشور در بیانیه ای هتک حرمت به قرآن از سوی نظامیان آمریکایی را محکوم کردند.

همچنین سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ضمن محکوم کردن هتک حرمت به قرآن کریم خواستار انجام اقدامات فوری برای محاکمه عاملین این اقدام و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شد.

"عبدالباسط" در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد تاکید کرد که این اقدام شنیع نظامیان آمریکایی احساسات پاکستانی ها را جریحه دار کرده است.

عبدالباسط این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که معترضین از تلاش خود برای اشغال پایگاه بگرام خبر دادند و به نظر می رسد که تنها محاکمه عاملین این اقدام شنیع خشم افغانی ها را فروکش می کند.