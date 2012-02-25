به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در گفتگو با پایگاه خبری جبهه متحد اصولگرایان گفت: فهرست جبهه متحد اصولگرایان که بعد از ماهها بررسی ارایه شد، عموما افراد ولایت مدار، کارآمد و خوبی را شامل می شود.



وی افزود: مردم نیز انتخاب خواهند کرد و انتخاب مردم نیز از میان افراد اصولگرا، ولایت مدار و کارآمد خواهد بود.



چمران با اشاره به سرلیست جبهه متحد اصولگرایان گفت: دکتر حداد عادل شخصیت کم نظیری هستند که در جامعه اسلامی ما فردی جامع الجهات محسوب می شود.



وی افزود: از فضل و بزرگواری دکتر حداد عادل مطالب بسیاری منتشر شده است؛ لیکن آنچه بیش از همه در ایشان برجستگی دارد تقوای سیاسی و تقوای اخلاقی ایشان است که در نکوداشت ایشان باید این وجه بیشتر برجسته شود چون این وجه، بیشتر مورد نیاز جامعه ماست.



وی افزود: تیزبینی و تقوای الهی دکتر حداد عادل موجب شده تا موافق و مخالف او را فردی معتدل و فرهیخته بدانند.



رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مشارکت مردم در انتخابات آینده،گسترده خواهد بود گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی امسال در شرایطی صورت می‌گیرد که دشمن سعی دارد با اعمال تحریم، جمهوری اسلامی ایران را در فشار قرار دهد.



وی افزود: این رویکرد و اعمال تحریم‌ها از طرف دشمنان انقلاب با نیت بحران‌سازی در کشور و وادار کردن نظام به تسلیم در برابر آنان است اما این سیاست‌ها نه تنها تاکنون راه به جایی نبرده بلکه نتایج معکوسی را دربرداشته است.



چمران اظهار داشت: یکی از این نتایج، رشد همبستگی و انسجام ملی در کشور بوده است تا آن‌جا که گسست‌های سیاسی و اجتماعی که پیش از این در جامعه وجود داشته است ترمیم شده و یا به طور کامل از میان رفته است.



وی در خصوص برنامه ریزی دشمن در آستانه انتخابات در ایران، گفت: برنامه‌ریزی دشمن به سمت امنیتی کردن فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی با هدف کم‌رنگ کردن حضور مردم در انتخابات است اما قطعا و یقینا شاهد حضور گسترده مردم در این دوره از انتخابات خواهیم بود.



وی با اشاره به روند تخریبی که برخی در انتخابات دارند گفت: امروز دنیا به ما چشم دوخته است که مبازرات انتخاباتی ما چگونه است و اگر ما در جهت کوبیدن یکدیگر و زیر سوال بردن سوابق انقلابی هم قدم برداریم، الگوی انقلاب اسلامی را در منطقه تخریب کرده ایم.



چمران تصریح کرد: به خاطر رسیدن به قدرت و رفتن به مجلس و یا رئیس جمهور شدن نباید یکدیگر را تخریب کنیم و چهره انقلاب را زشت نشان دهیم.



وی گفت: امید را نباید خراب کرد چرا که رسالت جمهوری اسلامی دراین زمینه خطیر است و تخریب الگو به بیداری اسلامی منطقه ضربه می زند.