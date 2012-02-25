تنش سیاسی و امنیتی در تبلیغات کاندیداها گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فتح الهی با بیان اینکه مردم غیور آذربایجان غربی در مشارکت سیاسی کشور نقش بی بدیلی ایفا کرده و هم اکنون جو بسیار منطقی و تفاهم خوبی بین کاندیداهای حاکم است، افزود: تا کنون هیج تنش سیاسی و اجتماعی و امنیتی در تبلیغات انتخاباتی استان گزارش نشده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با اعلام رسمی آغاز تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس، اکثر ستادهای تبلیغاتی کاندیداها افتتاح و ستادبندی و برنامه ریزی برای تبلیغات شروع و شهرداری ارومیه نیز با واگذاری پنل های تبلیغاتی رایگان به شور انتخابات در استان افزوده است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با اعلام اینکه برگزاری مناظره ها و جلسات منظم در ستادهای تبلیغاتی کاندیداها شبکه بندی اجتماعی را بوجود آورده است، عنوان کرد: روحانیون و دانشگاهیان برای اصل مشارکت ملی باید فرهنگ سازی کرده تا مردم برای خلق یک حماسه دیگر در 12 اسفند آماده شوند.

فتح الهی با اعلام اینکه نامزدهای این دوره مجلس به لحاظ کیفی و تحصیلات بالای دانشگاهی رشد قابل توجهی دارند، ادامه داد: تا کنون به دلیل مدیریت خوب کاندیداها در ستادهای تبلیغاتی هیج تنش سیاسی و اجتماعی و امنیتی در استان گزارش نشده است.

وی با اشاره به اینکه همزیستی مسالمت آمیز را در مدلی جدید با حضور رنگین کمانی از اقوام، قومیتها و مذاهب مختلف به همگان ارایه کرده است، افزود: باید از همت و تلاش همه کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم تقدیر کرده که برای شکل گیری نظام سیاسی کشور کاندیدا و شور انتخاباتی را در همه شهرها به راه انداخته اند.

وی ارایه مشاوره، تبیین آیین نامه های قانونی تبلیغات، کمک فکری و دادن اطلاعات صحیح اقتصادی و سیاسی به کاندیداها را از جمله حمایتهای مجموعه استانداری از کاندیداها دانست و اظهار داشت: مدلهای توسعه استان در تبلیغات انتخاباتی به مردم ارایه و تشریح و اطلاعات مورد نیاز از وضعیت توسعه و تحلیلهای لازم و آسیبهای موجود به آنها ارایه شد.

وی با بیان اینکه مناظره و سخنرانی، جلسات پرسش و پاسخ مردمی و دانشجویی از اولین روز تبلیغات فعال شده و باید نامزدها بکوشند در برنامه های تبلیغی خود طرح و ایده های توسعه را مهندسی کنند، گفت: مشاوره و همفکری در جریان تبلیغات انتخاباتی به کاندیداها ضروری بوده و جو بسیار منطقی و تفاهم خوبی بین کاندیداها استان حاکم است.

فتح الهی با اشاره به پیش بینیهای انجام شده با توجه به فعالیتهای انتخاباتی، ادامه داد: انتخابات پر شور و قانومندی روز 12 اسفند در همه حوزه انتخابیه استان برگزار شود.