علیه سوریه از هر ابزاری استفاده می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "باراک اوباما" روز گذشته پس از دیدار با "هل تورنینگ اشمیت" نخست وزیر دانمارک در کاخ سفید در اظهاراتی مداخله جویانه گفت: امیدوارم که از میزان خشونت ها در سوریه با حمایت جامعه بین الملل و در پی افزایش فشارها علیه سوریه کاسته شود.

این در حالی است که کشور های به اصطلاح دوست سوریه در کنفرانسی خواستار آتش بس فوری جهت اجازه دسترسی به کمکهای بشردوستانه در این کشور شدند.

حاضران در این کنفرانس که روز جمعه در پایتخت تونس و با حضور 60 کشور برگزار شد، خواستار آتش بس فوری در سوریه شدند.

این کنفرانس با به رسمیت شناختن شورای ملی سوریه به عنوان تنها نماینده قانونی مردم سوریه، بر سر اجتناب از هرگونه راه حل نظامی در این کشور توافق کرد و خواستار حل مسئله سوریه از طریق راه حل های سیاسی شد.

دولت سوریه مخالفین بشار اسد را مسئول خشونت و ناآرامی در این کشور می داند، این درحالی است که اعضای ارتش سوریه آزاد و غرب در راستای تلاشهای خود برای برکنار کردن دولت اسد و جایگزین کردن آن با دولتی تحت حمایت آمریکا نیروهای امنیتی را به سرکوب معترضان متهم می کنند.

