به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "عشق و عالیجناب" به کارگردانی حسین پاکدل از جمله آثاری است که در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت و قرار بود این نمایش بعد از پایان جشنواره در قالب اجرای عمومی به کار خود ادامه دهد.

پاکدل در آخرین گفتگوی رسانه‌ای خود با اشاره به اعلام مدیر مجموعه تئاتر شهر در خصوص اجرای نمایش "عشق و عالیجناب" از اجرای این نمایش در سالن اصلی مجموعه تئاتر در فروردین‌ماه سال 91 خبر داد. اما به فاصله یک روز از انتشار این گفتگو روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر اعلام کرد که اجرای عمومی نمایش "عشق و عالیجناب" به کارگردانی حسین پاکدل منوط به دریافت مجوز شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی است.



رحمت امینی رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌کل هنرهای نمایشی درباره نحوه دریافت مجوز اجرای نمایش‌ها از شورا به خبرنگار مهر گفت: روال کاری اینگونه است که مدیر یا شورای هنری تالارها تقاضای دریافت مجوز شورای نظارت و ارزشیابی برای نمایش‌هایی که انتخاب کرده‌اند را به شورا ارائه می‌دهند و شورا اثر یا آثار را بازبینی می‌کند.



وی تأکید کرد: تا به این لحظه تقاضایی از مجموعه تئاتر شهر برای اجرای نمایش "عشق و عالیجناب" آقای حسین پاکدل به دست ما نرسیده است و طبق روال منتظریم تا این درخواست به شورا ارائه شود.



امینی یادآور شد: نمایش‌هایی که در بخش چشم‌انداز،‌ مهمان یا نگاه ویژه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفته‌اند و قرار است که در سالن‌های نمایشی اجرای عمومی داشته باشند، باید این روال را طی کنند و مدیر یا شورای هنری تالارها تقاضای صدور مجوز را به شورای ارائه دهند.