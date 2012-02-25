به گزارش خبرگزاری مهر؛ متن کامل اطلاعیه جبهه متحد اصولگرایان به این شرح است:



سه روز از آغاز تبلیغات رسمی انتخابات مجلس نهم می گذرد لیکن بر خلاف آنچه انتظار می رفت حجم تخریب ها و دروغ پراکنی ها علیه جبهه متحد اصولگرایان و مخصوصا رییس ستاد انتخابات این جبهه به طور فزاینده ای گسترش یافته است. روندی که متاسفانه از یک ساماندهی گسترده و شبکه ای حکایت دارد.



اکنون مستنداتی در اختیار جبهه متحد اصولگرایان قرار دارد که در برخی مناطق تهران شب نامه هایی توزیع می شود که متاسفانه نه تنها در مورد اعضای جبهه متحد مطالب کذبی را بیان می دارد که ادعاهای خلاف واقعی را به بزرگان و موجهین جریان اصولگرایی نسبت داده است. متاسفانه این شب نامه ها با عناوین قابل احترامی همچون چون منتقدین، اصولگرایان ناب، کمیته دانشجویی و.. منتشر شده است. از طرف دیگر پیامکهایی با زبان طنز و تلخ، سخنان و مواضع جبهه متحد را مورد تمسخر و هتاکی قرار می دهند تا شاید از این رهگذر تعدادی رای را برای خود جمع نمایند تا چند صباحی بر کرسی های سبز مجلس تکیه بزنند.



بدون تردید حجم سنگین تخریب ها علیه جبهه متحد اصولگرایان نشان از آن دارد که لیست اصلی اصولگرایان در میان عموم مردم مورد اقبال گسترده قرار گرفته که این موضوع نگرانی و عصبانیت جریان فتنه، انحراف و نفوذی های آنان را برانگیخته است.



جبهه متحد اصولگرایان ترسی از این حجم تخریب ها ندارد چرا که مردم تجربه چند انتخابات گذشته را دارند و تحت تاثیر این مطالب قرار نخواهند گرفت لیکن آنچه موجب نگرانی است نهادینه شدن حرکتهای تخریبی، دروغ پراکنی مستمر و اثبات خود با نفی دیگران در برخی گروهها، ائتلافها و جبهه های نو پدید است.



جبهه متحد اصولگرایان بار دیگر همه گرووها و جریانهای سیاسی را به بازخوانی سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب در رعایت اخلاق و آداب انتخاباتی فراخوانده و این گروهها را به جای نفی دیگران برای رای آوری، دعوت به ارایه برنامه های خود می نماید.



جبهه متحد اصولگرایان با احترام به هوشمندی ملت ایران، بر این باور است که دوره تخریب برای رای آوری و کلی گویی و بیان شعارهای بدون پشتوانه کارشناسی گذشته است و همه نیروهای انقلاب باید در کنار هم با معنویت و عقلانیت در جهت عدالت و پیشرفت ایران اسلامی در سایه ولایت گام بردارند.