دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان جهت حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه از امروز در کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آغاز شد.



غلامحسین پیروانی به عنوان مدیر فنی و رستمی (مربی) این تیم را همراهی می کنند.



نفرات دعوت شده به اردو به شرح زیر هستند:

علیرضا تنگستانی پور، ابوالفضل خرم، ایمان سلیمانی (بوشهر)، مسلم طاهر پور، سیاوش زینلوند (لرستان)، ناصر صداقت، یحیی امانی (اردبیل)، فرهاد نریمانی، مسلم ابراهیمی، قاسم خسروی، وحید مشکی (فارس)، امید سرداریان (خراسان شمالی)، مهرداد ذبیح اللهی، محمد پرگر، اکبر صادقی سروکلایی (مازندران)، مظاهر شیرزاد سیبنی، سید امیر حسینی (قزوین)، مصطفی رحیم فردوسی نژاد، محمد علی گرایلی، مرتضی عباسی (خراسان رضوی)، رضا سلیمی هیزجی (مرکزی)، محمد جواد بنا زاده ماهانی، رضا رجایی نژاد، احمد رضا حاجیلو (کرمان)، ایمان محبی آبکنار، اسفندیار علی نژاد (گیلان)، شهام مرادی (اصفهان)، احسان شیخ ممو، اسماعیل دژه (کهگیلویه و بویر احمد) محمد اصلی (آذربایجان شرقی)، علی اصغر محبوبی جوقان، علیرضا بسیج ، حمید قاسمی، جواد سلیمانی، حمید رضا خزایی و مصطفی مرادی (تهران).



هفتمین دوره بازی‎های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه خرداد ماه سال آینده در سئول کره جنوبی برگزار می شود.