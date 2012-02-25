میزان شیوع انحراف در ستون فقرات دختران 9 برابر پسران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا عمادی فرد اظهارداشت: افزود: به نظر ما از زمانی که کودک شروع به راه رفتن می کند باید ناهنجاریهای احتمالی که در ستون فقرات و اسکلت او وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. کف پای صاف، انحرافات مخفی در زانو یا ستون فقرات، پای پرانتزی، راه رفتن بر روی پنجه و مواردی از این دست مشکلاتی است که اگر در کودکی تشخیص داده شوند می توانند با درمانهای توانبخشی نظیر حرکات اصلاحی و یا درمانهای ارتوتیک مانند انواع بریس های اصلاحی و یا کفش طبی درمان شوند و باعث انحرافات جدی تر و عوارض بیشتر در سنین بالاتر نگردد.

کارشناس ارشد ارتوپد فنی مرکز جامع توانبخشی امید گفت: میزان شیوع انحرافات جانبی در ستون فقرات در دختران نسبت به پسران 9 به 1 است. با توجه به شیوع بالای این قضیه والدین باید به موضوعاتی مانند برآمدگی کتفها، گودی کمر، تراز بودن شانه ها و مواردی از این دست به ویژه در دختران توجه کنند و در صورت بروز هر گونه علامت مشکوکی برای ارزیابی اولیه مراجعه کنند. زیرا این مساله در زیبایی فرد نیز موثر است و به صورت بدشکلی قامتی در بزرگسالی خود را نشان می دهد.

وی افزود: در دوران بارداری تغییراتی در ستون فقرات خانمها ایجاد می شود که می تواند باعث ایجاد کمر درد در این دوران و پس از آن شود. بسیاری از مراجعان ما در این دوران و یا پس از بارداری متوجه مشکلاتی در ستون فقرات شان شدند. در حالی که اگر این مشکلات در کودکی تشخیص داده می شد درمان آن راحتتر بود و عوارض آن هم کمتر می شد.

عمادی ادامه داد: متاسفانه آنچه که امروزه به عنوان کفش و کفی طبی مصطلح شده اصلا طبی نیستند. کفش طبی باید هدفمند باشد و برای مشکل هر فرد به صورت جداگانه ساخته شود. به همین دلیل ما برای هر مشکل کفش خاصی را در نظر می گیریم. کفشهای خار پاشنه با کفش های کف پای صاف متفاوت است و ما در ساخت کفشها این تفاوتها را رعایت می کنیم.

وی گفت: در کلینیک امید برای معلولان ضایعه نخاعی وسایل کمکی و بریسهای هوشمند و الکترونیک طراحی می کنیم که این افراد به جای صرف انرژی زیاد هنگام راه رفتن با این وسایل راه می روند. همچنین پروتزهای قطع عضو هوشمند و کامپیوتری و پروتزهای هدفمند ویژه ورزشکاران طراحی می کنیم که برای دویدن و ورزشهای خاص می تواند مورد استفاده قرار گیرد.