میزان شیوع انحراف در ستون فقرات دختران 9 برابر پسران است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس رضا عمادی فرد اظهارداشت: افزود: به نظر ما از زمانی که کودک شروع به راه رفتن می کند باید ناهنجاریهای احتمالی که در ستون فقرات و اسکلت او وجود دارد مورد بررسی قرار گیرد. کف پای صاف، انحرافات مخفی در زانو یا ستون فقرات، پای پرانتزی، راه رفتن بر روی پنجه و مواردی از این دست مشکلاتی است که اگر در کودکی تشخیص داده شوند می توانند با درمانهای توانبخشی نظیر حرکات اصلاحی و یا درمانهای ارتوتیک مانند انواع بریس های اصلاحی و یا کفش طبی درمان شوند و باعث انحرافات جدی تر و عوارض بیشتر در سنین بالاتر نگردد.
کارشناس ارشد ارتوپد فنی مرکز جامع توانبخشی امید گفت: میزان شیوع انحرافات جانبی در ستون فقرات در دختران نسبت به پسران 9 به 1 است. با توجه به شیوع بالای این قضیه والدین باید به موضوعاتی مانند برآمدگی کتفها، گودی کمر، تراز بودن شانه ها و مواردی از این دست به ویژه در دختران توجه کنند و در صورت بروز هر گونه علامت مشکوکی برای ارزیابی اولیه مراجعه کنند. زیرا این مساله در زیبایی فرد نیز موثر است و به صورت بدشکلی قامتی در بزرگسالی خود را نشان می دهد.
وی افزود: در دوران بارداری تغییراتی در ستون فقرات خانمها ایجاد می شود که می تواند باعث ایجاد کمر درد در این دوران و پس از آن شود. بسیاری از مراجعان ما در این دوران و یا پس از بارداری متوجه مشکلاتی در ستون فقرات شان شدند. در حالی که اگر این مشکلات در کودکی تشخیص داده می شد درمان آن راحتتر بود و عوارض آن هم کمتر می شد.
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