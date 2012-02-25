پژوهشها و تالیف نویسندگان و مولفان حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده صبح شنبه هرمزگان در آیین تجلیل از پیشکسوتان نویسنده و مولفان هرمزگانی با اشاره به اهمیت علم و دانش در دین مبین اسلام عنوان کرد: سوگند به قلم وتوصیه به پیامبربزرگ اسلام از سوی خداوند متعال به خواندن نشان می دهد جایگاه دانش در دین اسلام بسیار رفیع و ارزشمند است.

مریدی زاده افزود: فراگیری دانش در اسلام امری مقدس است که باید توام با عمل بنابراین عالم به عمل در جامعه اسلامی بسیار مورد تکریم است.

وی ادامه با اشاره به اهمیت تالیف و نویسندگی، اهتمام نویسندگان و پژوهشگران استان به تالیف کتب مختلف را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه مولف با زحمت فراوان در این عرصه سالها کار و تلاش دارد یک سرمایه بزر گ برای استان است و به عنوان مفاخر استان باید مورد حمایت باشند.

به گفته وی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه خاصی به این امر دارد و از نویسندگان و مولفان استان برای انجام کارهای پژوهشی و تالیف حمایت لازم را خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ظرفیتهای استان هرمزگان در بسیاری از بخشها باید به بهترین وجه معرفی شود که این امر می تواند پایه بسیاری از تالیفات استان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تلاشهای ارزنده مولفان و نویسندگان پیشکسوت استان را ستود و عنوان کرد: با حمایت جدی از این بخش شاهد توسعه آثار در بخشهای مختلف باهدف معرفی شایسته استان هرمزگان باشیم.

مسئول انجمن نویسندگان و مولفان استان نیز با بیان اینکه کار تالیف و نویسندگی بسیار زمان بر و طاقت فرساست اظهارداشت: افرادی که در این عرصه فعالیت دارند علاوه بر سختی کار با مشقات فراوانی روبروهستند.

علی بهرامشاهی افزود: استان هرمزگان ظرفیتهای بسیاری برای این امر دارد که می تواند مبنای کار باشد.

وی از تشکیل کمیته های تخصصی و معرفی کتاب برتر استان به عنوان یکی از مهمترین محورهای فعالیت انجمن مولفان و نویسندگان استان نام برد که در دستور کار قراردارد.

یکی از پیشکسوتان نویسنده استان نیز طی سخنانی ضمن تاکید براینکه ظرفیت کار در این حوزه بسیار بالاست، از برخی مشکلات نظیر هزینه های بالای چاپ به عنوان مهمترین مانع در امر توسعه آثار فرهنگی نام برد.

محمد خطیبی زاده افزود: چنانچه با تسهیلات کم بهره از نویسندگان حمایت شود شاهد توسعه تالیف در بخشهای مختلف خواهیم بود زیرا علاقه مندان بسیاری تمایل به انجام این کار دارند.

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسوول انجمن نویسندگان و مولفان و همچنین جمعی از مسئولان20نفر از نویسندگان و مولفان پیشکسوت استان درحوزه های مختلف تجلیل شدند.

علی بهرامشاهی، محمد خطیبی زاده، عبدالهادی معتمدی، اسدالها نوروزی ،غلامحسین قضایی، احمد سایبانی ، فاطمه دژگانی ، علی رضایی، ایرج جمالی نسب، محمد علی بهمنی،‌احمد حبیبی، بهجت نجیبی فینی، مرتضی نصیری، منصور ضمیری ، ابولفضل حقیری ، فرخنده پیشداد فر، منصور نعیمی، عبدالحسین قتالی، عبدالحمید ترابی و غلام وکیلیٰ20 نویسنده و مولف پیشکسوت استان بودند که در آیین ویژه با اهدای لوح تقدیر تجلیل شدند.