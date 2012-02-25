بانوان شاهرودی با نحله های انحرافی آشنا می شوند

فهیه کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحله های انحرافی، عرفان های نوظهور، شیطان پرستی و تصوف در شاهرود افزود: در این کارگاه مبلغات حوزوی، مسئولان هیئت های مذهبی و مراکز قرآنی حضور خواهند داشت.

‌وی با بیان اینکه تمدن غرب همواره قصد دارد با تخریب و نابودی تمدن اسلام، قوام مذهب شیعه باشد را سست کند، اظهار داشت: دشمن برای نابودی اسلام برنامه ریزی های مدونی صورت داده که یکی از این برنامه ها استحاله فرهنگی در بانوان بوده است.

کریمیان گفت: آگاهی مبلغات و گروه های تاثیرگذار بر فرهنگ دینی کشور از این فرقه ها و اهداف آنها می تواند مانع گرایش جوانان به این نحله شود.

کارگاه آموزش نحله های انحرافی در شاهرود دوشنبه هشتم اسفندماه در حوزه علمیه خواهران امام صادق(ع) شاهرود برگزار می شود.