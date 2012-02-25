محمد مسلمی کارگردان و بازیگر "فیتیله عیدا تعطیله" در این باره به خبرنگار مهر گفت: ویژهبرنامه نوروز امسال با ساختاری متفاوت نسبت به سالهای قبل پخش میشود. بخشی از ویژهبرنامه ما به آیین نوروز در شهرهای مختف اختصاص دارد. در این ویژهبرنامه نوروزی سعی میکنیم با نگاه ملی به آیین نوروزی در کشورهای مختلف همچون ترکیه، قزاقستان، افغانستان و... بپردازیم.
وی با اشاره به تغییر دکور ویژهبرنامه نوروزی "فیتیله عیدا تعطیله" افزود: دکور برنامه امسال تغییر میکند و فضای شادی را برای بچهها به ارمغان میآورد. انیمیشن، ترانه، شعر و نمایشهای جدید از دیگر بخشهای ویژه برنامه نوروزی است. همچنین بخش جدیدی با عنوان فیتیله کلاسیک به برنامه اضافه میشود که با نگاهی به کمدیهای کلاسیک توسط عمو فیتیلهایها انجام میشود.
مسلمی ادامه داد: همچنین هر روز کنسرت موشی داریم و ویژهبرنامه نوروز از اول تا پایان فروردین ساعت 10:30 تا 12 ظهر پخش میشود. در واقع هر روز با یاد یکی از امامان معصوم(ع) برنامه را شروع میکنیم. همچنین عروسکهای تنپوش هفت سین با رنگهای خاص جلوه متنوعی به ویژه برنامه نوروزی امسال خواهد داد.
این کارگردان و بازیگر در پایان افزود: با توجه به حمایت آقای بخشیزاده مدیر شبکه دو و آقای علی زارعان مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دو برنامه فیتیله امسال به لحاظ دکور، لباس و ساختار نسبت به سالهای قبل متفاوتتر است. همچنین به لحاظ محتوا نیز غنیتر خواهد بود. یکی دیگر از ویژگیهای ویژهبرنامه نوروز امسال شرکت تماشاگران از اقوام مختلف همچون، لرها، ترکمنها، کردها و... خواهد بود.
