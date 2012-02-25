نمایشگاه عکس گرداب عشق در گرگان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از آثار داوود عامری هنرمند عکاس گلستانی است که در سه بخش معنوی و دینی، طبیعت و معماری و عمران دایر شد.

سید رضی شفائی املشی، معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان صبح شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 23 عکس از این هنرمند و عکاس صاحب سبک استان به نمایش در می آید.



شفائی املشی ادامه داد: در کنار نمایشگاه عکس، نمایشگاه نرم افزر تخصصی با محور رشته های فنی و مهندسی ، عمران، معماری و کامپیوتر نیز برپا شده است.

وی اظهار داشت: همچنین از برنامه های جنبی این نمایشگاه برگزاری مسابقات اسکیس و راندو به صوذت زنده است.

معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان اضافه کرد: در پایان نمایشگاه در روز چهارشنبه با حضور دانشجویان و داوود عامری یک ورک شاپ نیز برگزار خواهد شد.