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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

نمایشگاه عکس گرداب عشق در گرگان دایر شد

نمایشگاه عکس گرداب عشق در گرگان دایر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس با عنوان گرداب عشق از آثار عکاس برجسته استان گلستان در گرگان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از آثار داوود عامری هنرمند عکاس گلستانی است که در سه بخش معنوی و دینی، طبیعت و معماری و عمران دایر شد.

سید رضی شفائی املشی، معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان صبح شنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 23 عکس از این هنرمند و عکاس صاحب سبک استان به نمایش در می آید.
 
شفائی املشی ادامه داد: در کنار نمایشگاه عکس، نمایشگاه نرم افزر تخصصی با محور رشته های فنی و مهندسی ، عمران، معماری و کامپیوتر نیز برپا شده است.

وی اظهار داشت: همچنین  از برنامه های جنبی این نمایشگاه برگزاری مسابقات اسکیس و راندو به صوذت زنده است.

معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان اضافه کرد: در پایان نمایشگاه در روز چهارشنبه با حضور دانشجویان و داوود عامری یک ورک شاپ نیز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1542774

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