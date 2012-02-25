اخبار کوتاه استان البرز

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل پایانه های البرز به خبرنگار مهر گفت: در 10 ماهه سال جاری 5 میلیون و 62 هزار تن کالا از طریق حمل و نقل عمومی جاده ای از استان البرز جابجا شده اند.

منصور امین زاده افزود: پنج میلیون و 62 هزار و 179 تن کالا طی 446 هزار و 251 سرویس باری، کالاهای استان را طی 10 ماه گذشته جابجا کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است.

وی تعداد شرکت های فعال در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری کالا ی استان را 72 شرکت ذکر کرد و افزود: 9742 دستگاه انواع ناوگان باری در استان البرز فعالیت می کنند.

رئیس اداره حمل و نقل کالای اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز با اعلام این مطلب که برنامه های زیادی برای ارتقای بخش حمل و نقل کالا در دست برنامه ریز و اقدام است، گفت: حمل و نقل کالا یکی از ارکان مهم توسعه و شکوفایی اقتصادی هر منطقه محسوب می شود که رونق این بخش شکوفایی اقتصادی سایر بخش های استان را در پی خواهد داشت.

انتخاب دانشجوی دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشجوی نمونه سال0 9 کشور

محمد امینی فارسانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی در بیستمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شد.

وی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی در بیستمین دوره انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه دانشگاههای سراسر کشور مفتخر به کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری و دریافت لوح تقدیر شد.

انتخاب دانشجوی نمونه کشوری براساس معیارهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری و ورزشی است.

در بخش آموزش حوزه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد با معدل 19.9 فازغ التحصیل شده و در بخش های گوناگون علمی پژوهشی و فرهنگی فعالیتهای گسترده ای داشته اند.

با اخلالگران وضعیت بازار در نظرآباد به شدت برخورد می شود





میرواسع حسین زاده، معاون برنامه ریزی فرمانداری نظرآباد در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان گفت: با اخلال گران در نظم عرضه محصولات ومواد غذایی و...درشهرستان برخورد می شود.

وی گفت: افزایش تیم های بازرسی وتعداد بازرسی ها توسط اداره بازرگانی واتحادیه های صنفی با هرگونه کم فروشی وگرانفروشی باعث تنظیم بازار شده است وبرای احقاق حقوق مصرف کنندگان ومردم عزیز از هیچ کوششی فرو گذار نخواهیم کرد.

معاون برنامه ریزی فرمانداری نظرآباد گفت: برای تهیه اقلام مایحتاج شب عید با برگزاری نمایشگاه بهاره سعی در ارائه اجناس مرغوب باقیمت مناسب داریم.

حسین زاده در خاتمه افزود: برای تامین میوه عید مشکل نخواهیم داشت.

آموزش کاربران رایانه انتخابات مجلس نهم در ساوجبلاغ





40 کاربر رایانه انتخابات مجلس نهم در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز، آموزش های فنی لازم را در نشستی آموزشی فراگرفتند.



معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: چگونگی ورود اطلاعات، نحوه تنظیم صورتجلسات شعبه های رای گیری و چگونگی تنظیم صورتجلسه اخذ رای از جمله مواردی بود که آموزش داده شد.



ابوالقاسم پالیز گیر افزود: تنظیم جدول اخذ آراء نامزدها،چگونگی تنظیم صورتجلسه نتیجه آراء صندوق ها دیگر موراد آموزشی ارائه شده به کاربران رایانه بود.



وی گفت:از 25 مرحله فرآیند برگزاری انتخابات ،24 مرحله بصورت رایانه ای برگزار می شود.



وی افزود:کاربران رایانه از انتشار هر گونه اطلاعات انتخاباتی به افراد غیر مسئول خود داری کنند.



پالیزگیر گفت: مجریان برگزاری انتخابات ،داوطلبان و هواداران آنها با عمل به قانون در ایجاد فضای انتخاباتی سالم بکوشند.



وی افزود: نمایندگان نامزدها در روز رای گیری،حق دخالت در امور مربوط به انتخابات و یا رای نویسی برای شرکت کنندگان را ندارند.

معاون سیاسی، انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: پرهیز از تبلیغ له یا علیه داوطلبان انتخاباتی دیگر موردی است که نمایندگان نامزدها باید در روز برگزاری انتخابات به آن توجه کنند.



وی افزود:هیچ یک از مجریان برگزاری انتخابات حق ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها را در شعبه های رای گیری نخواهد داشت.



123 شعبه برای اخذ آراء مردم ساوجبلاغ در نظر گرفته شده است.

نامزدهای انتخابات منشور اخلاقی را امضا کردند



نامزدهای انتخابات مجلس نهم در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ به حفظ سلامت فضای انتخابات و رعایت اخلاق انتخاباتی اهتمام ورزند.



فرماندار ساوجبلاغ در نشست مشترک نامزدهای انتخابات مجلس نهم، اعضای شورای تامین و هیئت های اجرایی،نظارت و بازرسی این شهرستان گفت: پرهیز از بداخلاقی های انتخاباتی، وعده های غیر عملی، مواردیست که باید مورد توجه داوطلبان باشد.



علی حدادی افزود: کنترل احساسات هواداران، پرهیز از شایعه پراکنی و مدیون شدن به صاحبان قدرت و ثروت و تقویت نشاط ملی و امید دیگر مواردیست که باید در دستور کار فعالیت های تبلیغاتی نامزدها قرار گیرد.



وی گفت: مهلت قانونی تبلیغات داوطلبان نمایندگی مجلس نهم، آغاز شده و تا 24 ساعت پیش از برگزاری انتخابات ادامه دارد.



حدادی افزود:250 صندوق برای اخذ آراء مردم شهرستان های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در نظر گرفته شده است.



وی گفت:47 صندوق از این تعداد سیار است.



فرماندار ساوجبلاغ افزود:انتخابات نماد مردم سالاری دینی و عرصه سیاسی برای تعیین سرنوشت کشور است.



وی گفت: مردم با بصیرت،آگاه و هوشیار کشورمان با حضور پرشور خود در روز 12 اسفندماه در پای صندوق های رای باردیگر دشمنان و بدخواهان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را نا امید خواهند کرد.



در این نشست نامزد انتخابات این حوزه انتخابیه منشور اخلاقی تبلیغات را که حاوی 19 بند اخلاقی بود ،امضاء کردند.

بهره مندی 8 هزار نفر از نشست های بصیرت افزایی در ساوجبلاغ





53 نشست بصیرت افزایی در مناطق شهری و روستایی شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.



مسئول کمیته بصیرت افزایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ساوجبلاغ گفت:این نشست ها با هدف آگاه ساختن نسل جوان از توطئه های فرهنگی و سیاسی دشمن علیه کشورمان برگزار می شود.



حجت الاسلام حاتمی افزود:تبیین نقش و جایگاه مردم ، میزان تاثیرگذاری در سرنوشت کشور به واسطه شرکت در انتخابات و نیز تبیین نقش اقشار مختلف قومی، مذهبی، سیاسی و صنفی در انتخابات اقداماتی است که در دستور کار کمیته بصیرت افزایی قرار دارد.



وی گفت: ترویج تاکیدات و منویات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری تعامل و هماهنگی مطبوعات و رسانه ها برای ایجاد فضای شورانگیز انتخاباتی از دیگر برنامه هایی است که در کمیته بصیرت افزایی مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی افزود:تا کنون 8 هزار نفر در این شهرستان ازمباحث نشست های این کمیته بهره مند شده اند.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی12 اسفند ماه برگزار می شود