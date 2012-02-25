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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می‌شود

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی می‌شود

نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، امروز شنبه 6 اسفندماه به همت مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی ایران سلسله نشست هایی در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.

این نشست ها با حضور کارشناسان و مسئولان شنبه هر هفته از ساعت 14 تا 16 در محل این مؤسسه واقع در میدان بهارستان انجام می شود.

نشست امروز 6 اسفندماه با حضور حجت الاسلام سید محمدمهدی میرباقری رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم برگزار می شود.

نشست هفته گذشته با سخنرانی دکتر سیدعلی اکرمی فر قائم مقام معاونت پژوهشی دفتر همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری در مورد گزارشی از روش شناسی نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.

کد مطلب 1542782

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