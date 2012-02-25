آخرین تغییرات در لیست نامزدهای دو حوزه انتخابیه گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد انتخابات گلستان، مجتبی یازرلو و عبدالعلی صفری از حوزه انتخابیه رامیان آزادشهر انصراف دادند و مجید عراقی به جمع کاندیداهای این حوزه انتخابیه افزوده شد.



همچنین محمدرضا میردلیر از حوزه انتخابیه رامیان آزادشهر به حوزه انتخابیه مینودشت گالیکش کلاله مراوه تپه تغییر حوزه داد .

پس از اعمال تغییرات اسامی نامزدهای این دو حوزه بدین شرح است.

رامیان و آزادشهر ( 8 نامزد )



1-حسن حسین زاده 2- سید قاسم حسینی 3- رضا صابری 4-عباس صادقی کیا ء 5- محسن فروتن 6- مرادعلی منصوری 7- علیرضا میر عرب رضی 8- مجید عراقی.



مینودشت، گالیکش و مراوه تپه ( 13 نامزد )



1-ایوب بدراق نژاد 2-سلیمان تنومند 3-سید نجیب حسینی 4- حسین خان احمدی 5- محمد شریف نیا 6- غلامعلی شهمرادی 7- علی محمد ملکان 8- محمد محسن ممشلی 9- رضا آریانپور 10- عبدالکریم رجبی 11- عباس طا لع زاری 12- محمدرضا میردلیر 13- عبدالمجید حسن زاده .

تعداد داوطلبان 6 حوزه انتخابیه استان گلستان 71 نفر است.