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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

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آخرین تغییرات در لیست نامزدهای دو حوزه انتخابیه گلستان

آخرین تغییرات در لیست نامزدهای دو حوزه انتخابیه گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: آخرین تغییرات اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور در لیست اسامی داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 2 حوزه انتخابیه استان گلستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد انتخابات گلستان، مجتبی یازرلو و عبدالعلی صفری از حوزه انتخابیه رامیان آزادشهر انصراف دادند و مجید عراقی به جمع کاندیداهای این حوزه انتخابیه افزوده شد.
 
همچنین محمدرضا میردلیر از حوزه انتخابیه رامیان آزادشهر به حوزه انتخابیه مینودشت گالیکش کلاله مراوه تپه تغییر حوزه داد .

پس از اعمال تغییرات اسامی نامزدهای این دو حوزه بدین شرح است.
 
رامیان و آزادشهر ( 8 نامزد )

1-حسن حسین زاده 2- سید قاسم حسینی 3- رضا صابری 4-عباس صادقی کیا ء 5-  محسن فروتن 6- مرادعلی منصوری  7- علیرضا میر عرب رضی 8- مجید عراقی.

مینودشت، گالیکش و مراوه تپه ( 13 نامزد )

1-ایوب بدراق نژاد 2-سلیمان تنومند 3-سید نجیب حسینی 4- حسین خان احمدی 5- محمد شریف نیا 6- غلامعلی شهمرادی 7- علی محمد ملکان 8- محمد محسن ممشلی 9- رضا آریانپور 10- عبدالکریم رجبی 11- عباس طا لع زاری 12- محمدرضا میردلیر 13- عبدالمجید حسن زاده .
 
تعداد داوطلبان 6 حوزه انتخابیه استان گلستان 71 نفر است. 
کد مطلب 1542786

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