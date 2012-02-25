به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه جمعه در جمع فعالان بخش حمل و نقل استان قم در مسجد امام سجاد(ع)، با بیان اینکه کشمکش‌های سیاسی که در کشور هر از چند گاهی بوجود می‌آید، هیچ خاصیتی برای کشور ندارد افزود: برخی‌ها که توانایی اداره امورات کشور ندارند، با این حرف‌ها خود و دیگران را سرگرم می‌کنند.



وی با انتقاد شدید از مشکل گرانی در کشور افزود: کشورهای مختلف به این صورت گرانی ندارند و این امر نشان دهنده این است که در دولت درست عمل نشده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان قوه مجریه اقدامات خوبی در بخش مسکن مهر و همچنین توجه به نقاط محروم کشور داشتند که قابل تقدیر است، افزود: گرانی موجود در کشور یک اشکالاتی دارد و ما نباید با مردم چند پهلو صحبت کنیم و اگر اقتصاد کشور حساب و کتاب داشت وضع امروز گرانی کشور این گونه نبود که این امر نشان دهنده ضعف مدیریت اقتصادی کشور است.



لاریجانی با اشاره تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی گفت: در آن زمان مجلس اصرار داشت تا این طرح با شیب ملایم و در طول پنج سال اجرایی شود چرا که نقدینگی زیاد موجب تورم خواهد شد.



وی ادامه داد: در قانون بودجه گفته شده بود که باید نقدینگی جمع شود و در این راستا به دولت اجازه داده شد تا 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت را به فروش برساند، اما دولت در این زمینه موفق عمل نکرد چرا که در تعیین نرخ سود بانکی تمهداتی نیاندیشیده بود.



باید در انتخابات از ابهت ملت ایران در دنیا صیانت کرد



رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انتخابات این دوره از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است افزود: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید از ابهت ملت ایران در دنیا صیانت کرد چرا که همه جهان چشم به انتخابات ایران دوخته‌اند.



وی افزود: ملت ایران 33 سال پای خون شهدا ایستادگی کرده و به آرمانهای انقلاب وفادار بوده است و در طول این سالها نیز مسئولان تلاش کردند تا نظام را به جلو پیش ببرند.



لاریجانی با تاکید بر اینکه در این دوره از انتخابات باید آبروی ملت ایران راحفظ کرد افزود: دشمنان حرف‌هایی که در خصوص تحریم مطرح می‌کنند اگر حضور مردم در صحنه انتخابات پر رنگ باشد، این تحریم‌ها را پس می‌گیرند اما اگر مردم حضور کمی داشته باشند تحریم‌ها را تشدید می‌کنند.

