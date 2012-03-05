هوشنگ مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بهترین و به یادماندنی‌ترین انتخابات فدراسیون فوتبال بود.

وی با تبریک به اعضای حاضر در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: من به آنهایی که رای نیاوردم هم می‌گویم باز هم فرصت حضور در انتخابات و کمک به فوتبال را دارید، پس با فوتبال قهر نکنید.

نماینده هیئت فوتبال استان فارس در پایان گفت: انتخاب مجدد کفاشیان به عنوان رئیس فوتبال یک اتفاق خوب بود که قطعا این مدیر می‌تواند با تکیه بر تجربیات گذشته در راه موفقیت فوتبال ایران در عرصه‌های ملی و باشگاهی گام بردارد.