  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

این به یادماندنی‌ترین انتخابات در فوتبال بود/ با فوتبال قهر نکنند

این به یادماندنی‌ترین انتخابات در فوتبال بود/ با فوتبال قهر نکنند

نماینده هیئت فوتبال استان فارس انتخابات فدراسیون را به یادماندنی‌ترین انتخابات مجمع عمومی فدراسیون دانست.

هوشنگ مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: این بهترین و به یادماندنی‌ترین انتخابات فدراسیون فوتبال بود.

وی با تبریک به اعضای حاضر در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال اضافه کرد: من به آنهایی که رای نیاوردم هم می‌گویم باز هم فرصت حضور در انتخابات و کمک به فوتبال را دارید، پس با فوتبال قهر نکنید.

نماینده هیئت فوتبال استان فارس در پایان گفت: انتخاب مجدد کفاشیان به عنوان رئیس فوتبال یک اتفاق خوب بود که قطعا این مدیر می‌تواند با تکیه بر تجربیات گذشته در راه موفقیت فوتبال ایران در عرصه‌های ملی و باشگاهی گام بردارد.

کد مطلب 1542791

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها