کسب 11 مدال و دیپلم افتخار در مسابقه ملی مهارت توسط آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس رده بندی استانها بر حسب مدال و مجموع امتیازات در دوازدهمین دوره مسابقات ملی مهارت کشور، کار آموزان نخبه و جوان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی موفق به کسب پنج مدال طلا، دو مدال برنز و چهار دیپلم افتخار و رتبه دوم کشور شدند.

وی با بیان اینکه تیم المپیاد مهارت آذربایجان غربی با حضور 26 کار آموز در 22 رشته مهارتی و همراهی 25 نفر کارشناس و سرپرست تیم در مسابقات ملی مهارت کشور حضور یافت، ادامه داد: دوازدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت کشور در استانهای تهران و البرز با حضور 491 نفر کار آموز نخبه و جوان کشور که 434 نفر آنها مرد و 57 نفر زن بودند در 26 رشته مهارتی برگزار شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امیدواریم در رقابتهای 2013 مهارت در آلمان موفق به کسب رتبه بین المللی شویم، ادامه داد: یاسمین علی اشرفی جودت و مهسا رضایی در رشته های فناوری اطلاعات، راه کارهای نرم افزار برای تجارت و خیاطی فناوری مد و آقایان امید شاطرزاده، عطا قادر، مهدی نو ظهور باباش کندی در رشته های جواهر سازی، الکترونیک و لوله کشی و گرمایشی موفق به کسب مدال شدند.

خانپور با بیان اینکه مدال های برنز نیز توسط سجاد مدادی و رامین اسدی گلمرز در رشته های جوشکاری و صافکاری خودرو کسب شد و چهار دیپلم افتخار به آقایان جواد صالحی، آسو خزمه، مقداد عبودی و حمید سید رضایی در رشته های فرزCNC، کاشیکاری دیوار و کف، فناوری خودرو و فناوری طراحی گرافیک اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه نفرات برتر این دوره از مسابقات به اردوی آماده سازی مسابقات 2013 آلمان اعزام شدند، ادامه داد: بر اساس بررسی شاخصهای ارزیابی مسابقات به جهت رشد و جهش تیمی و حضور فعال در مسابقات ملی مهارت رتبه اول کشور به آذربایجان غربی اختصاص یافت.