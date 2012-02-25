پیش بینی 131 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی/ اهدا اعضای بدن بیمار مرگ مغزی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش همدان گفت: کتب شش درس دوره راهنمایی در قالب درس افزار در همدان رونمایی شد.

محمود نقوی در نشست اعضای کارگروه تولید درس افزار دوره راهنمایی افزود: این کتب شامل حرفه و فن، علوم تجربی، آمادگی دفاعی(پسران) پایه سوم، ریاضیات، تاریخ و زبان پایه اول راهنمایی است.

وی اضافه کرد: تولید درس افزار خدمت به جامعه و فرهنگ است و تاثیر به سزایی در تعمیق و تثبیت یادگیری دانش آموزان خواهد داشت.

نقوی اظهار داشت: به کارگیری وسایل آموزشی از جمله درس افزارها، محیط درس و کلاس را متنوع کرده و موجب افزایش تحصیلی فراگیران می شود.

300 غرفه در نمایشگاه بهاره همدان دایر می شود

رئیس مجمع امور صنفی همدان گفت: نمایشگاه فروش بهاره عرضه مستقیم کالا با 300 غرفه در همدان راه اندازی می شود.

علیرضا شمس افزود: نمایشگاه بهاره از دهم اسفند به مدت 10 روز برگزار و اجناس با 10 درصد قیمت زیر بازار عرضه می شود.

وی افزود: قیمت میوه، گوشت، برنج، روغن و شکر با قیمت مصوب و کارشناسی در این نمایشگاه ارائه می شود.

شمس با بیان اینکه اجناس ارائه شده در نمایشگاه از لحاظ کیفیت و قیمت ارزیابی می‌شوند، گفت: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی نمونه کالاهای عرضه شده و قیمت‌ها به صورت پلمب شده در غرفه‌های نمایشگاه قرار داده می شود.

وی همچنین با بیان اینکه در نمایشگاه حدود 12 هزار نوع کالا عرضه می شود، افزود: هشتم اسفندماه جلسه توجیهی غرفه داران برای بیان قوانین نمایشگاه در مجمع امور صنفی برگزار می شود.

استان همدان از دارا بودن موقوفه قرآنی محروم است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: استان همدان موقوفه قرآنی ندارد و باید وقف های قرآنی توسط واقفان خیراندیش مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام محمد صالحی افزود: استان همدان بیش ازدو هزار موقوفه و 36 هزار رقبه دارد اما تعداد بسیار معدودی موقوفه قرآنی در این استان وجود دارد.

وی افزود: بیش از 50 درصد نیات واقفان خیراندیش استان همدان در راستای ترویج فرهنگ وقف و برپا نمودن عزاداری و روضه خوانی اباعبدالله الحسین(ع) است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان اظهار داشت: اطلاع رسانی و جهت دهی از سوی رسانه ها واقفان را به سمت و سوی وقف های جدید جامعه و اینکه در چه راهی اموال خود را وقف نمایند سوق می دهد.

131 مدرسه برای اسکان مسافران نوروزی همدان در نظر گرفته شده است

فرماندار همدان گفت: 131 مدرسه در شهرستان همدان برای اسکان مسافران و میهمانان نوروزی در نظر گرفته شده است.

حسن قهرمانی مطلق افزود: این تعداد مدرسه با سه درجه در قالب یک هزار و 190 کلاس درس برای اسکان مسافران در نوروز امسال آماده شده است.

وی با بیان اینکه در مدارس با ارائه اقلام تبلیغی و تسهیلات لازم به مسافران باید رضایتمندی آنان فراهم شود، اضافه کرد: با فراهم کردن این امکانات خاطره خوشی از سفر به همدان برای مسافران ایجاد می شود.

فرماندار همدان در مورد چهارشنبه آخر سال نیز گفت: برنامه های چهارشنبه سوری باید به صورت محله محوری انجام شود تا از حوادث این شب کاسته شود.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی با رسانه های جمعی و هماهنگی با دستگاه های مرتبط به ویژه آموزش و پرورش بهترین عامل در کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال است.

معامله 136 میلیون سهم در تالار بورس همدان

مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: در بهمن ماه امسال تعداد 136 میلیون و 476 هزار و 121 سهم در بورس منطقه‌ای همدان داد و ستد شد.

عباس صمدی گفت: در بهمن ماه امسال تعداد 136 میلیون و 476 هزار و 121 سهم متعلق به 214 شرکت در بورس منطقه‌ای همدان داد و ستد شد.

وی ارزش آن را 625 میلیارد و 742 میلیون و 674 هزار و 95 ریال خواند و افزود: 53 درصد آن مربوط به خرید سهام و 47 درصد مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر بورس منطقه‌ای همدان اضافه کرد: بر این اساس و با توجه به 19 روز کاری فعالیت بورس منطقه‌ای همدان در این ماه، متوسط ارزش داد و ستد روزانه 32 میلیارد و 933 میلیون و 824 هزار و 952 ریال بوده است.

وی با بیان اینکه این مهم نسبت به دی ماه 262 درصد افزایش داشته است، ابراز کرد: در این ماه 314 کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.

صمدی گفت: در این ماه شرکت‌های شیشه و گاز، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری غدیر به ترتیب بیشترین ارزش معاملات و شرکت‌های شهرسازی و خانه‌سازی باغمیشه، لیزینگ ایرانیان و ذوب آهن اصفهان بیشترین تعداد خریدار را به خود اختصاص داده است.

67 کلاس قرآنی در همدان تشکیل شد

مدیر بنیاد قرآن استان همدان گفت: در سال جاری 67 کلاس قرآنی در همدان برای خواهران و برادران برگزار شد.

جواد صدیق اظهار داشت: تاکنون 21 کلاس روخوانی و روانخوانی برای خواهران و برادران به تعداد 315 نفر خواهر و برادر برگزار شده است.

وی افزود: همچنین تعداد 12 کلاس تجوید برای 144 خواهر و برادر، 14 کلاس حفظ برای 166 نفر، 12 کلاس مفاهیم برای 240 نفر و تشکیل دو کلاس آموزش و تفسیر نهج‌البلاغه برای 60 نفر برگزار شده است.

مدیر بنیاد قرآن استان همدان عنوان کرد: تشکیل دو کلاس آموزش صحیفه سجادیه برای 55 نفر، دو کلاس تفسیر قرآن کریم برای 60 نفر، دو کلاس مشاوره خانوادگی برای 24 نفر و دو کلاس آموزش تواشیح برای 20 نفر از نوجوانان پسر نیز از دیگر اقدامات انجام شده در بنیاد قرآن است.

اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در همدان اهدا شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: اعضای بدن یک بیمار مرگ مغزی در همدان جان سه بیمار دیگر را نجات داد.

حسن جلالوند افزود: اهدا اعضای بدن مرحوم"مصطفی ایلسکی" 52 ساله و اهل روستای شورین همدان که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود جان سه بیمار را نجات داد.

وی اظهار داشت: اعضای این بیمار با رضایت خانواده و با هماهنگی و همکاری دلسوزانه گروه پزشکی به انجام رسید و دو کلیه و کبد وی اهدا شد.

وی عنوان کرد: کبد این بیمار به بیمارستان نیازی شیراز و کلیه‌های وی نیز به دلیل عدم متقاضی کلیه با گروه خونی AB در استان همدان برای پیوند به بیمارستان‌های تهران انتقال یافت.

اردوگاه راهیان نور همدان در خرمشهر احداث می شود

معاون عمرانی استاندار همدان گفت: یک و نیم هکتار زمین برای احداث اردوگاه راهیان نور همدان در منطقه خرمشهر اختصاص یافته است.

خسرو سامری افزود: برای احداث اردوگاه راهیان نور همدان 18 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

معاون استاندار همدان اضافه کرد: در صورت تامین و اختصاص اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی این اردوگاه تا پایان سال 92 به اتمام می رسد.

وی افزایش دو برابری ظرفیت اعزام زائران به مناطق عملیاتی، افزایش مدت زمان حضور آنان در این مناطق و کاهش تردد غیر ضروری زائران را از مزایایی احداث اردوگاه راهیان نور همدان برشمرد.

معاون عمرانی استاندار همدان تاکید کرد: چنانچه عملیات اجرایی این طرح با تاخیر آغاز شود احتمال واگذاری مکان احداث اردوگاه به سایر استان ها وجود دارد.