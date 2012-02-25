نماینده ایران در رده سیزدهم قرار گرفت/ پیراهن طلایی بر تن رکابزن فرانسوی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم از تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی لانکاوی مالزی صبح امروز شنبه در مسیر "پوتراجایا" به "ملاکا" به مسافت 151 کیلومتر برگزار شد که "آندره گواردینی" فرانسوی از تیم فارنیس وینی ایتالیا با زمان 3 ساعت و 35 دقیقه و 19 ثانیه به عنوان نخست دست یافت تا در مرحله سوم پیراهن طلایی را برتن کند.

در این رقابت که 98 نفر بصورت همزمان از خط پایان عبور کردند، "یاکوبه کئوف" آمریکایی از از تیم یونایتد هلث‌کر آمریکا و "کریستین دله استله" ایتالیایی از تیم اینوکس ایرلند در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

رامین ملکی میزان از پتروشیمی تبریز در رده سیزدهم، حسین ناطقی از پتروشیمی تبریز در رده هفدهم، فردی گونزالس کلمبیایی از دانشگاه آزاد در رده بیست و یکم، علیرضا حقی از دانشگاه آزاد در رده چهل و یکم، بهنام خلیلی از پتروشیمی تبریز در رده چهل و چهارم، حسین عسگری از پتروشیمی تبریز در رده هفتاد و پنجم، حسین علیزاده از پتروشیمی تبریز در رده هفتاد و ششم، قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز در رده هشتادم، عباس سعیدی از تیم دانشگاه آزاد در رده نود و پنجم را از آن خود کردند. رکابزنان ایران همگی زمان 3 ساعت و 35 دقیقه و 19 ثانیه را به خود اختصاص دادند.

در رده‌بندی کلی انفرادی، دیوید زابریکی آمریکایی با زمان 3 ساعت و 59 ثانیه و 53 صدم ثانیه در رده نخست قرار گرفت و آدام پلان از استرالیا با یک دقیقه اختلاف و دارن لاپفورنه از استرالیا با یک دقیقه و 10 ثانیه اختلاف در رده‌های دوم و سوم ایستاده‌اند.

در رده‌بندی امتیازی هم آندره گرانیدنی از فرانسه با 15 امتیاز پیراهن سبز امتیازی را هم تصاحب کرد. سه‌آ کئونگ لوه از مالزی هم با این امتیاز در رده دوم و یاکوبه کئوف" از آمریکا با 14 امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفته‌اند.

در رده‌بندی کلی تیمی این مسابقات، گارمین باراکودا از آمریکا با زمان 12ساعت و 2 دقیقه و 35 ثانیه در رده نخست قرار دارد و تیم‌های دراپاک از استرالیا با اختلاف زمانی یک دقیقه و 10 ثانیه و آندرونی جیوکارتی از ایتالیا با اختلاف زمانی 2 دقیقه و 44 ثانیه به ترتیب رده دوم و سوم را کسب کردند.

مرحله سوم رقابت‌های تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی لانکاوی مالزی که از پنجم لغایت چهاردهم اسفندماه و در 10 مرحله در این کشور آسیایی برگزار می‌شود، فردا یکشنبه در مسیر "ملاکا- پاریت سولوئگ" و به مسافت 6/187 کیلومتر برگزار خواهد شد.

در این دوره از مسابقات، 2 تیم حرفه‌ای آستانا از قزاقستان و گارمین باراکودا از آمریکا، 7 تیم قاره‌ای حرفه‌ای از جمله آندرونی جیوکارتی از ایتالیا، چمپیون سیستم از چین، کولناگو CSF اینوکس از ایرلند، فارنیس وینی از ایتالیا، روسولو از روسیه، یورودکار از فرانسه، یونایتد هلث‌کر از آمریکا، 10 تیم قاره‌ای شامل آیسان از ژاپن، دانشگاه آزاد و پتروشیمی تبریز از ایران، دراپاک از استرالیا، مکس ساکس از چین، MTN از آفریقای جنوبی، OCBC از سنگاپور، RTS از چین تایپه، سئول از کره جنوبی، ترنگانو از مالزی و 3 تیم ملی از کشورهای مالزی، اندونزی و نیوزیلند در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.