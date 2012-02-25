ستاد ویژه ساماندهی و زیباسازی غرب بندرعباس تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در جلسه ستاد ویژه ساماندهی غرب شهر بندرعباس بیان داشت: در منطقه غرب شهر بندرعباس کمتر از قاعده مناسب شهری استفاده شده و از شرایط ناهنجار و نامناسبی برخوردار است که باید با تشکیل ستادی ویژه ساماندهی و زیبا سازی آن به سرعت آغاز شود.

عزیزی اظهار داشت: دروازه شهرها باید از جلوه های برجسته و زیبایی برخوردار باشند که در منطقه غرب کمتر از قاعده مناسب شهری استفاده شده و از شرایط ناهنجار و نامناسبی برخوردار است.

وی اضافه کرد: هیچکدام از مدیران و مسئولان نباید نسبت به ساماندهی شهر بندرعباس به صورت تک بعدی و در چارچوب حیطه خود عمل کنند بلکه باید همه مدیران یک دل و متحد به این امر اهتمام ورزند.

وی گفت: باید دریک حرکت برنامه ریزی شده کوتاه مدت یا درازمدات با محوریت مسکن وشهرسازی و مشارکت همگانی دستگاه های متولی صرف نظر از نگاه های بخشی به تهیه طرح جامع محور بندرعباس پرداخت و به جد پیگیر حل مسائل ومشکلات شهری به ویژه درمنطقه غرب شد.

وی همچنین از مدیران استان خواست حرکتهای برنامه ریزی شده ای برای ساماندهی به مشکلات غرب بندرعباس داشته باشند و مشکلات را به صورت ریشه ای حل و فصل کنند.

استاندار هرمزگان همچنین خواستار تشکیل ستاد ویژه ای در این زمینه شد تا در تسریع ساخت مسیرهای مواصلاتی و ممانعت از ساخت و سازهای غیر مجازو پاکسازی از آلاینده های صنعتی بررسی و اقدام لازم را صورت دهند.

وی طرح های این بخش را به دو قسمت فوری و تاخیر دار با هدف تقسیم کرد و بیان داشت: برای هر دستگاه دولتی وظیفه ای تعیین شود تا هرچه سریعتر شرایط غرب بندرعباس تغییر کرده و به اوضاعی مناسب و به دور از هر آلاینده ای تبدیل شود.