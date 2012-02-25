جشنواره شگفتی های زنبور عسل در البرز برگزار می شود

زهرا نیکویی مدیر پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: سومین جشنواره علمی، پژوهشی و آزمایشگاهی ملاصدرا با موضوع تخصصی شگفتی های زنبور عسل از دیدگاه علوم مختلف با هدف بسط و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در دانش آموزان، ایجاد نشاط علمی و پژوهشی در مدارس و آشنایی دانش آموزان با زنبور عسل به عنوان یکی از شگفتی های خلقت خداوند در چند بخش تخصصی از سوی پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 4 کرج در استان البرز برگزار می شود.

زهرا نیکویی در ادامه افزود: در این جشنواره دانش آموزان در قالب گروههای چند نفره به پژوهش و تحقیق در 7 بخش اصلی جشنواره با موضوعات شگفتی های زنبور عسل در قرآن کریم، شیمی، فیزیک، ریاضی، نانو و زیست شناسی خواهند پرداخت.

وی افزود: در بخش زنبور عسل و قرآن کریم، دانش آموزان با موضوعاتی همچون محتوای سوره نحل، زنبور عسل در قرآن کریم و ماموریتهای آن، اندیشه در شگفتی ها و خلقت زنبور عسل از دیدگاه آیات قرآن کریم، خواص معجزه آسای عسل، بررسی خانه سازی زنبور، حرکت زنبور، کارخانه عسل‏سازى، خواص درمانى عسل و اثر گیاهان و گلها، و درس‏ها و عبرت‏ها از زندگی زنبور عسل آشنا خواهند شد.

نیکویی در ادامه گفت: انتشار 7 ویژه نامه تخصصی موضوعی، آماده سازی نرم افزار تخصصی زنبور عسل، برگزاری نمایشگاه تخصصی شگفتی های خلقت زنبور عسل، برگزاری مسابقه های علمی برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان برگزاری کارگاه تشریح اندام زنبور عسل، بررسی زنبور عسل در فیلم های سینمایی و کارتونی، هنر و ادبیات ، بررسی نژادهای زنبور عسل، محصولات زنبور عسل، گرده افشانی زنبور عسل، شکل شناسی و زیست شناسی زنبور عسل و... از دیگر بخشهای این جشنواره بزرگ علمی است.

نیکویی افزود : همچنین بررسی استاندارهای عسل ، بررسی خواص شیمیایی محصولات زنبور عسل و ساخت انواع لوازم بهداشتی و آرایشی با این محصولات، بررسی لانه سازی زنبور عسل، استحکام بالها، نحوه جهت یابی و رقص زنبور عسل از عمده ترین موضوعاتی است که در این جشنواره 5 روزه مورد بحث و بررسی و کنکاش دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان گفت : دبیرخانه دائمی جشنواره شگفتی های زنبور عسل در این پژوهشسرا تشکیل گردیده و این جشنواره در سال آینده به صورت استانی و ملی برگزار خواهد شد و علاقمندان برای همکاری با این دبیرخانه می تواندد با شماره های 4574040 و 4550480 ـ 0261 تماس حاصل نمایند.

لازم به ذکر است اتحادیه زنبور داران ایران، انجمن زنبور عسل ایران، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه خوارزمی تهران یاریگر پژوهش سرای دانش آموزی ملاصدرا در برگزاری این جشنواره علمی تخصصی هستند.