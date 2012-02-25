به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفار هرندی در نشست نخبگان با غلامعلی حداد عادل گفت: در میان سیاست‌مداران افرادی را داریم که سیاست آنها بر فرهنگ و حکمت شان تقدم دارد و کسانی را هم داریم که فرهنگ و حکمت‌شان بر سیاست تقدم دارد. در میان متقدمین خواجه نظام ملک از دسته کسانی است که سیاست آن جلوتر از حکمتش بود و در چهره‌های معاصر نیز می توان به امام خمینی(ره) اشاره کرد. برای امام(ره) سیاست لباسی بود بر همه توانایی‌های مختلف وجودی این بزرگوار.

وی جلسه صمیمانه نخبگان با دکتر حداد عادل را جلسه انس و محفل دوستی بین یاران انقلاب و نکوداشتی برای اهل فضیلت دانست و گفت: منتظر فرصتی بودم تا ارادت و عشق خود را نثار شخصیتی چون حدادعادل کنم.

هرندی خاطرنشان کرد: زمانی که فارغ‌التحصیل شده بودم در جلسات شرح حافظ دکتر حداد شرکت می‌کردم اما با این حال جزو شاگردان بازیگوش بودم ولی تا آنجایی که در جریانم این جلسات به محوریت دکتر حداد همچنان ادامه دارد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به صبغه فرهنگی و علمی حداد عادل گفت: بر کسی پوشیده نیست که حداد عادل در دوره‌ای رشته فیزیک را گذراند و پس از آن به سراغ فلسفه رفت و از آنجا معارف اجتماعی و ترجمه قرآن را دنبال کرد.

وی افزود: حداد عادل هر جا دستی داشت آن دست، دست معمولی نبود. حقیقتاً ترجمه قرآن ایشان به شهادت اهل فن ترجمه‌ای وزین و زیبا است. حدادعادل در این ترجمه از همه مشورت گرفت. از افراد کوچک تا افراد بزرگ هیچکس را مستثنی نکرد و عملکرد وی باعث شد که محصول ترجمه قرآن‌ محصولی پرمحتوا و مطلوب شود.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به سابقه حدادعادل در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: وی فصل پربار زندگی خود را در نظام آموزشی و تعلیمات اجتماعی گذراند. همچنین در مکتب شهید مطهری نیز شاگردی کرد و از این دوران می‌توان به عنوان دوره باروری شخصیت فکری و سیاسی ایشان یاد کرد و این کارکرد و عملکرد حدادعادل باعث شد که چنین شخصی ذخیره‌ای شود برای روزهای حساس کشور.

صفار هرندی یادآور شد: اگر تاریخ را بدون اغماض و با دغدغه مرور کنیم متوجه می شویم که چه اتفاقاتی در مجلس ششم رخ داد. افرادی در آن‌ زمان به رهبری توصیه کرده بودند که جام زهر را بنوشد اما حضور غلامعلی حدادعادل در صحنه سیاسی به عنوان رهبر فراکسیون اقلیت مجلس مصداق آرامشی برای همه هواداران و وفاداران نظام بود. همچنین حضور وی در آن دوران مصداق رقیبی منصف، مصلح و سالم بود.

وی گفت: هرگاه تنش‌ها در جریانات اجتماعی بالا بگیرد ما به چنین افرادی نیاز داریم.

صفار هرندی با بیان اینکه در دوره‌‌ای عده‌ای تلاش کردند که شخصیت حدادعادل در مجلس زیر سئوال رود تا وی ریاست مجلس را برعهده نگیرد، افزود: این در حالی است که حضور حدادعادل در مجلس علامت طمانینه و آرامش بود. این آرامش در ذات ایشان است و هرگاه بین نمایندگان مخالف و موافق اختلافی پیش می‌آمد دکتر حدادعادل با خواندن شعری فضا را تلطیف می‌داد تا محبت جایگزین اختلاف شود.

صفار هرندی با بیان اینکه سیاست در ذات خود تلخ است، ‌افزود: البته این تلخی را می‌توان با فرهنگ شیرین کرد تا به نقطه‌ای برسیم تا این قضاوت مبنی بر اینکه سیاست پدر و مادر ندارد به گونه‌ای دیگر تعریف شود. این گونه نیست می‌توان گفت که سیاست با پدر و مادر است اما باید با سیاستی حرکت کرد که مد نظر علی(ع) بود. سیاستی که همواره رهبر معظم انقلاب به آن تاکید دارند.

وی در ادامه نشست نخبگان با دکتر حداد عادل گفت:‌ اخیراً آقای مخبر دزفولی دبیر شورای انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو کردند و در آن‌ دیدار گزارشی را ارایه داند اما معظم له خطاب به وی گفتند که برای اخلاق چه کردید؟ همچنین آقای خوراکیان نیز با رهبر انقلاب دیدار داشتند که ایشان در آن دیدار نیز بار دیگر بر مقوله اخلاق تاکید کردند.

وی گفت: البته عده‌ای مدام دم از اخلاق زدند اما به دلیل عدم تحمل با نامرادی‌ها به راحتی اخلاق را زیر پا گذاشتند. این در حالی است که دکتر حداد عادل تسلیم جمع شد در حالی که عده‌ای تمام تلاش خود را به کار بستند تا وی دیگر رئیس نشود اما وی در قبال این اقدامات برخورد حکیمانه‌ای را از خود نشان داد.

هرندی گفت: حدادعادل حقیقتاً پای این بی‌اخلاقی‌ها ایستاد. عده‌ای سر کلاس وی بی‌ادبی و سفلگی کردند اما برخورد حکیمانه وی را دیدیم.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ما حقیقتاً احتیاج به چنین مردانی داریم. البته باید به جایگاه بالای خانوادگی دکتر حدادعادل نیز اشاره کرد. این خانواده زیورهای مختلفی دارند که یکی از آن زیورها شهید حدادعادل است.

