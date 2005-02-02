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۱۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۵۲

وزير دفاع لبنان:

كشورهاي اسلامي با وحدت به مقابله با تهديدات بپردازند

وزير دفاع لبنان وحدت بين كشورهاي اسلامي را بهترين موضع در مقابل تهديدات آمريكا و اسراييل دانست.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ،عبدالرحيم مراد وزير دفاع لبنان كه صبح امروز با دانشجويان ايراني براي پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ايراني ربوده شده ديدار و گفت وگو كرد، پس از پايان اين ديدار در جمع خبرنگاران گفت: بر همگان روشن است كه دشمن اسراييلي تعداد زيادي از سلاح هاي هسته اي را در اختيار دارد .

وي افزود : دولت آمريكا با مواضع خود به اين وضعيت اسراييل و تهديدات اين رژيم براي ساير كشورها كمك مي كند و اين در حالي است كه اگر هر كشور اسلامي و عربي بخواهد چنين سلاح هايي داشته باشد، به شدت با آن برخورد مي كنند.

وزير دفاع لبنان تاكيد كرد : بهترين موضعي كه كشورهاي اسلامي در مقابل تهديدات موجود در منطقه مي توانند داشته باشند وحدت بين يكديگر است كه با همكاري و همدلي و اتحاد صفوف خود مي توانند به مقابله با تهديدات برخيزند. 

کد مطلب 154280

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