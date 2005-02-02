كشورهاي اسلامي با وحدت به مقابله با تهديدات بپردازند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ،عبدالرحيم مراد وزير دفاع لبنان كه صبح امروز با دانشجويان ايراني براي پيگيري سرنوشت چهار ديپلمات ايراني ربوده شده ديدار و گفت وگو كرد، پس از پايان اين ديدار در جمع خبرنگاران گفت: بر همگان روشن است كه دشمن اسراييلي تعداد زيادي از سلاح هاي هسته اي را در اختيار دارد .

وي افزود : دولت آمريكا با مواضع خود به اين وضعيت اسراييل و تهديدات اين رژيم براي ساير كشورها كمك مي كند و اين در حالي است كه اگر هر كشور اسلامي و عربي بخواهد چنين سلاح هايي داشته باشد، به شدت با آن برخورد مي كنند.

وزير دفاع لبنان تاكيد كرد : بهترين موضعي كه كشورهاي اسلامي در مقابل تهديدات موجود در منطقه مي توانند داشته باشند وحدت بين يكديگر است كه با همكاري و همدلي و اتحاد صفوف خود مي توانند به مقابله با تهديدات برخيزند.