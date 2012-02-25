نمایشگاه کتاب به روزهای پایانی سال رسید/ لرستان پذیرای یار مهربان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب از جمله ابزارهایی است که با نفوذ و رسوخ بیشتر کتاب در دل مردم، گرایش به کتابخوانی را در میان مردم به عادت تبدیل می کند و کتاب را به روند زندگی مردم وارد می سازد.

این در حالی است که با توجه به وضعیت سرانه مطالعه در کشور و لرستان تداوم برگزاری نمایشگاه های کتاب و به ویژه فراهم کردن امکانات لازم برای دسترسی آسان مردم نقاط محروم کشور از طریق نمایشگاه های استانی می تواند نقش مهمی در افزایش سرانه مطالعه و قرار گرفتن کتاب در سبد خانوار ایفا کند.

با این اوصاف و به رغم اینکه قرار بود نمایشگاه بزرگ کتاب در مردادماه امسال برگزار شود اما مسئولان امر معتقد بودند که این ماه و فصل تابستان زمان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب نیست و تا جایی پیش رفت که این نمایشگاه به تعویق بیفتد.

حال در روزهای پایانی سال و در حالیکه مردم سرگرم خریدهای نوروزی خود هستند لرستان در روزهای پایانی اسفندماه میزبان نمایشگاه بزرگ کتاب است تا بازهم اما و اگرهایی در خصوص زمان برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی مطرح باشد.

به هر روی برگزاری نمایشگاه کتاب جدای از زمان برگزاری آن به واقع رویداد بزرگ فرهنگی است که می تواند حال و هوای استان را در راستای اقبال هرچه بیشتر به یار مهربان تغییر دهد.

نمایشگاه کتاب یک "تحول فرهنگی بزرگ"

در این راستا حجت الاسلام سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم آباد به مناسبت برگزاری هفتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان پیامی را صادر کرده است.

حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در این پیام اظهار داشت: بی شک جامعه کنونی ما، که امروزه در بستر یک نهضت جهانی علمی و فرهنگی قرار گرفته و سرشار از نسل جوانی است که تحقیق و پژوهش در مورد همه چیز از ویژگی برجسته آنان به شمار می آید و با دارا بودن استعدادهای عظیم در حوزه های علوم انسانی و اسلامی و داشتن سرمایه های عظیم نیروی انسانی در جامعه دانشگاهی و حوزوی، خود همواره باید تشنه کتاب و کتابخوانی باشد.

وی با اشاره به توصیه های رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه "امروزه کتابخوانی و علم آموزی نه تنها یک وظیفه ملی، که یک واجب دینی است" عنوان کرد: این ضرورت والای فرهنگی در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی یعنی برهه اعلام جنگ رسمی استکبار جهانی علیه اسلام و انقلاب اسلامی تحت عنوان جنگ نرم ارزش افزوده ای پیدا کرده و مقابله با چنین پدیده شومی از طریق مطالعه و کتابخوانی و بصیرت افزایی باید در دستور کار تمام دلسوزان و متصدیان امر فرهنگ قرار گیرد.

در ادامه پیام امام جمعه خرم آباد امده است: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان لرستان فرصتی مغتنم در رشد و اعتلای اندیشه و تفکر فرزندان این دیار به شمار می آید که باید آن را به عنوان یک " تحول فرهنگی بزرگ" گرامی داشت و از آن در راستای منویات مقام معظم رهبری استفاده کرد.

در پایان این پیام حجت الاسلام میرعمادی ضمن تقدیر و تشکر از همه تلاشگران عرصه فرهنگ و هنر اعم از نویسندگان، اندیشمندان، صاحبان آثار و شاعران، ناشران و مسئولان برگزاری نمایشگاه، عنوان کرد: شایسته است علما و اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش آموزان، فرهنگیان و نیز بانوان و جوانان دیگر اقشار جامعه از این نمایشگاه، استفاده مطلوب به عمل آورده و مسئولان نیز تسهیلات لازم را برای ترویج و گسترش کتاب و کتابخوانی فراهم آورند.

ترویج فرهنگ کتابخوانی از مولفه های رسیدن به وضعیت مطلوب فرهنگی است

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این رابطه گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی از مولفه های رسیدن به وضعیت مطلوب فرهنگی است.

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب لرستان اظهار داشت: فراهم آوردن زمینه های توسعه فرهنگ کتابخوانی به عنوان یک شاخص مهم در پوپایی و پیشرفت جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه برپایی نمایشگاه کتاب تاثیر مستقیم در فکر و اندیشه جوانان دارد، ادامه داد: استمرار برگزاری این نمایشگاهها موجب پویایی اندیشه قشر مورد هدف دشمن در جامعه یعنی جوانان و نوجوانان می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تشریح مزایای برگزاری این گونه نمایشگاهها در استان، ادامه داد: کتاب به عنوان یکی از راههای گسترش دانش بشری باید به وفور در دسترس مخاطبان قرار گیرد تا فرهنگ کتابخوانی در جامعه رواج و گسترش یابد.

وی یادآور شد: نمایشگاه کتاب یک گردهمایی فرهنگی ا‌ست که از تمام اقشار جامعه در آن حضور می‌یابند و با تفکرات نویسندگان آشنا می‌شوند.

شریعت نژاد با بیان اینکه جامعه بدون کتاب در مسیر رشد و شکوفایی قرار نمی گیرد، افزود: برپایی نمایشگاه کتاب در استان باعث می شود روح نشاط فرهنگی در جامعه دمیده شود.

وی با تأکید بر بیانات و مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه کتاب و کتابخوانی، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در استان لرستان یک رویداد مهم فرهنگی و یکی از مطالبات جدی مردم لرستان است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه کتاب باید والاترین و با ارزش ترین جایگاه را در یک جامعه اسلامی دارا باشد، یادآور شد: نقش ارزشمند کتاب و اهمیت تولید آن به اندازه‌ای است که باید در بخش حمایتی برای تولیدکنندگان، نویسندگان و پدیدآورندگان کتب مختلف شرایط خاصی در نظر بگیریم تا بدون دغدغه خاطر بتوانند آثار فاخری را منتشر کنند.

وی یکی از مولفه های رسیدن به وضعیت مطلوب فرهنگی در جامعه را مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و گفت: برگزاری نمایشگاههای کتاب در این راستا صورت می گیرد و در این زمینه نقش موثری ایفا می کند.

300 ناشر در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان شرکت می کنند

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز در این رابطه گفت: بین 300 تا 400 ناشر در نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان حضور می یابند..

ماشاء الله امان اللهی بهاروند در این رابطه به خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه 14 اسفند ماه سالجاری در محل سالن نمایشگاهی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به مدت یک هفته برگزار می شود.

وی تصریح کرد: ستاد برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در تلاش است تا بیش از پیش برای اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رضایت مردم فرهنگ دوست استان گام بردارد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: نقد کتاب، نشست نویسندگان، راه اندازی ایستگاههای نقاشی، اجرای برنامه های قرآنی و ... از جمله برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب لرستان است.

بهاروند افزود: اجرای ویژه برنامه های هنری، جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و اصحاب قلم و نشست خبری با مدیران استانی بازدید کننده از نمایشگاه از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب و مطبوعات لرستان است.

وی یادآور شد: کمیته های مختلفی برای برگزاری نمایشگاه کتاب استان مصوب شده که از جمله این کمیته ها می توان به کمیته اجرایی، روابط عمومی، حراست، پشتیبانی، تشریفات و مالی اشاره کرد.