برگزاری دوره تربیت داور قرآن در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد عظیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی از روز شنبه هفته گذشته آغاز شده و تا روز جمعه ادامه داشت.



وی اضافه کرد: در این دوره 81 نفر از علاقمندان از سراسر کشور شرکت کردند که از این تعداد 41 نفر زن و 40 نفر مرد بوده‌اند.



به گفته حجت‌الاسلام عظیمی این دوره آموزشی در رشته‌های صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتداء با تدریس استادان برجسته قرآن همچون موسوی بلده، شاه میوه، علامی و ابوالقاسمی برگزار شد.



مسئول دارالقرآن الکریم قم هدف از برگزاری این دوره را تربیت داوران ممتاز برای حضور در مسابقات قرآنی عنوان کرد و گفت: پیش از این نیز سه دوره تربیت داور قرآن کریم در استان قم برگزار شد.

