برگزاری دوره تربیت داور قرآن در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی از روز شنبه هفته گذشته آغاز شده و تا روز جمعه ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این دوره 81 نفر از علاقمندان از سراسر کشور شرکت کردند که از این تعداد 41 نفر زن و 40 نفر مرد بودهاند.
به گفته حجتالاسلام عظیمی این دوره آموزشی در رشتههای صوت، لحن، تجوید، وقف و ابتداء با تدریس استادان برجسته قرآن همچون موسوی بلده، شاه میوه، علامی و ابوالقاسمی برگزار شد.
مسئول دارالقرآن الکریم قم هدف از برگزاری این دوره را تربیت داوران ممتاز برای حضور در مسابقات قرآنی عنوان کرد و گفت: پیش از این نیز سه دوره تربیت داور قرآن کریم در استان قم برگزار شد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن الکریم قم از برگزاری یک دوره تربیت داور قرآن کریم در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جواد عظیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوره آموزشی از روز شنبه هفته گذشته آغاز شده و تا روز جمعه ادامه داشت.
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