بارش برف در چهار محال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای صبح آسمان چهار محل و بختیاری ابری شد و سرتاسر آسمان این استان را ابرهای بارش زا فرا گرفت.

بارش برف هم اکنون در این استان آغاز شده و هم اکنون در حال سفید کردن کوهستان وسطح زمین دراین استان است.

بارش برف همراه با وزش باد است و این مهم موجب کندی رفت آمد در شهرهای بزرگ این استان شده است.

بارش برف در خیابانهای شریعتی، ملت، کاشانی، سعدی شهرکرد موجب کندی حرکت خودروها و افزایش ترافیک شده است.

به گزارش هواشناسی آب و هوای این استان در24ساعت آینده، کمی تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر وزش باد و افزایش نسبی دما پیش بینی شده است.

آب و هوای این استان در48 ساعت آینده، کمی ابری همراه با وزش باد در بعدازظهرافزایش ابر و از اواخر وقت بارش باران و برف پیش بینی شده است.

نقشه های پیش یابی عددی تضعیف سامانه پرفشار مستقر در سطح منطقه طی 24 ساعت آینده را نشان می دهند، که در نتیجه افزایش نسبی دمای هوا بین سه تا پنج درجه سانتیگراد پیش بینی می شود، هوای استان تحت تاثیر یک سامانه بارشی قرار خواهد گرفت که تا اوایل روز یکشنبه بارش باران و برف پیش بینی می شود.

تصاویر دریافتی از ماهواره های هواشناسی ابرهای پراکنده را بر فراز منطقه نشان می دهند.