به گزارش خبرنگار مهر، «سایهای در تاریکی» عنوان رمانی نوشته توماس نارسژاک و پیر بوالو دو نویسنده فرانسوی است که رمانهای معمایی و جنایی جذابی را به همراهی یکدیگر نوشتهاند و تعدادی از این آثار هم در اقتباس فیلمهای سینمایی استفاده شده است. عنوان اصلی این کتاب به فرانسوی Les Visages de l'ombre است که در سال 1955 منتشر و با نام Faces in the Dark به زبان انگلیسی ترجمه شد.
و حال عباس آگاهی مترجم، مانند دیگر رمانهایی که برای مجموعه کتابهای نقاب انتشارات جهان کتاب ترجمه کرده، «سایهای در تاریکی» را از زبان فرانسوی بازگردانی کرده است.
در این رمان با شخصیت ریچارد هاموند روبرو میشویم که یک مخترع جاهطلب و پرخاشگر است. این مخترع در یک تصادف بینایی خود را از دست میدهد و بعد از مدتی احساس میکند که در حال مبتلا شدن به جنون تدریجی است. اما این شروع ماجراست چون مشخص میشود که این حوادث و جنون تدریجی با تلاش یک عامل بیرونی انجام میشود.
پییر بوالو (1906 - 1989) و توماس نارسژاک (1908-1998) نظریهپردازان رمان پلیسی و «استادان دلهره» نام گرفتهاند. آنها از سال 1948 به اتفاق هم به نوشتن آثار پلیسی پرداختهاند. آثار این دو نویسنده در ادبیات پلیسی، بیانگر ژانر متفاوتی است که آن را «رمان دلهره» نامیدهاند.
