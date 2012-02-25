حدادعادل با فاصله معناداری از سایر نامزدها مورد اقبال مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجابت عضو جبهه متحد اصولگرایان در نشست نخبگان با حداد عادل که در مسجد نور تهران برگزار شد، گفت: ما در مجلس هفتم در کنار دکتر حدادعادل در خدمت مردم بودیم و از نزدیک عملکرد و تلاش‌های شبانه روزی ایشان در جهت رشد و پیشرفت کشور را شاهد بودیم.

وی افزود: در فتنه 88 یکی از افرادی که عمارگونه در جهت یاری مقام معظم رهبری پا به میدان گذاشت و از کیان انقلاب و نظام دفاع کرد دکتر حدادعادل بود.

این فعال سیاسی اضافه کرد: حداد عادل حقیقتاً عقلانیت و حکمت را نمایندگی می‌کند و باید همه برای شخص ایشان کار کنیم. این تفکر می تواند در آینده سیاسی نقش تاثیرگذاری را ایفا می‌کند.

عضو جبهه متحد اصولگرایان افزود: با توجه به نظرسنجی‌هایی که صورت گرفته است دکتر حدادعادل نفر اول در حوزه انتخابیه تهران است و با فاصله معناداری از سایر نامزدها مورد اقبال گسترده مردم قرار دارد.

