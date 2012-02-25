وزیر ورزش و جوانان مدیر کل دفتر هماهنگی امور بانوان را منصوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی در حکمی ماندانا رسولی را به عنوان مدیر کل دفتر هماهنگی امور بانوان منصوب کرد. در حکم وزیر ورزش و جوانان به ماندانا رسوبس آمده است:

« با توجه به تعهد و تجربیات مدیریتی سرکار عالی بنا به پیشنهاد معاون محترم امور بانوا ن وتوسعه ورزش همگانی به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر کل دفتر هماهنگی امور بانوان منصوب می شوید. امیدوارم در سایه الطاف الهی و با بهره گیری از وصایای بلند حضرت امام (ره ) و منویات مقام معظم رهبری و روح اخلاص، خلاقیت و تلاش با همکاری سایر مدیران وزارت متبوع و مسوولین در انجام این مسوولیت خطیر موفق و موید باشید.»