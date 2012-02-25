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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

املشی به مهر خبر داد:

برگزاری تربیون آزاد انتخابات در گرگان

برگزاری تربیون آزاد انتخابات در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان از برگزاری تربیون آزاد با موضوع انتخابات در این موسسه خبر داد.

شفایی املشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی به انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دانشگاه تریبون آزاد در رابطه با انتخابات برگزار می شود و دانشجویان در آن به ارائه آراء و نظرات خود در رابطه با کاندیداها و در راستای حضور حداکثری می پردازند.

وی در ادامه با اشاره به رشته های این موسسه آموزش عالی گفت: این موسسه 17 رشته دارد که از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد را شامل می شود.

املشی اذعان داشت: این موسسه رشته عمران - آب و فاضلاب را در مقطع کارشناسی ارشد دارد که تنها در دانشگاه شهید عباسپور تدریس می شود.

وی ادامه داد: این موسسه یک هزار و 600 دانشجو دارد که 15 نفر آنها در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان یادآور شد: آمار قبولی در کارشناسی ارشد این موسسه بالاست و در سال 89 جزو 8 موسسه آموزش عالی برتر کشور شناخته شده است.

کد مطلب 1542821

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