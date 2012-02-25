برگزاری تربیون آزاد انتخابات در گرگان

شفایی املشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی به انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دانشگاه تریبون آزاد در رابطه با انتخابات برگزار می شود و دانشجویان در آن به ارائه آراء و نظرات خود در رابطه با کاندیداها و در راستای حضور حداکثری می پردازند.

وی در ادامه با اشاره به رشته های این موسسه آموزش عالی گفت: این موسسه 17 رشته دارد که از مقطع کاردانی تا کارشناسی ارشد را شامل می شود.

املشی اذعان داشت: این موسسه رشته عمران - آب و فاضلاب را در مقطع کارشناسی ارشد دارد که تنها در دانشگاه شهید عباسپور تدریس می شود.

وی ادامه داد: این موسسه یک هزار و 600 دانشجو دارد که 15 نفر آنها در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.

معاون فرهنگی موسسه آموزش عالی لامعی گرگان یادآور شد: آمار قبولی در کارشناسی ارشد این موسسه بالاست و در سال 89 جزو 8 موسسه آموزش عالی برتر کشور شناخته شده است.