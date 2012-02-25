دو قلاده پلنگ در ارتفاعات طالقان ظاهر شدند/ ثبت تصاویر توسط محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان و محیط بانان اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز برای اولین بار موفق به مشاهده و ثبت عکس و فیلم دو قلاده پلنگ نروماده در منطقه طالقان شدند.

مشاهده این دوقلاده در زمان سرشماری زمستانه پستانداران استان البرز و در رشته کوه های البرز صورت پذیرفت.

پلنگ ایرانی با نام علمی Panthera Pardus Saicolor و نام انگلیسی North PersianLeopardشناخته می شود.

مهمترین مشخصه ظاهری پلنگ که آنرا از سایر گربه سانان بزرگ جثه متمایز می کند وجود خال های توخالی شبیه به گل در سطح پشت و پهلوهای حیوان است زیستگاه این پستاندار اغلب در مناطق جنگلی، کوهستانی، بیابانی، استپی و در ارتفاعات مختلف بین 0 تا 4000 متر از سطح دریا است و در اکثر مناطق کشور اعم از ارتفاعات البرز تا تپه ماهورهای کویر مرکزی و هر کجا که طعمه مناسب، به خصوص کل و بز وجود داشته باشد زندگی می کند . در جاهایی که احساس خطر کند معمولاً شب کرد است.

پلنگ بصورت انفرادی زندگی می کند و به آسانی حیوان بزرگی تا سه برابر وزن خود را می تواند از صخره ها بالا ببرد.

جفت گیری آن معمولاً در اواسط زمستان است و پس از حدود 95 روز آبستنی، بین 1 تا 6 بچه می زاید. در فصل جفت گیری صدای نعره پلنگ شنیده می شود.

در سه سالگی بالغ می شود و طول عمر آن در اسارات حدود 23 سال است. پلنگ دشمن طبیعی ندارد فقط گاهی

توله ها توسط سایر گوشتخواران شکار می شوند. این حیوان از قابلیت استتار خوبی برخوردار است و خود را با شرایط زیستگاههای مختلف سازش می دهد اما به علت کم شدن غذا و آغشته کردن لاشه حیوانات شکار شده به مواد سمی، شکار غیرمجاز و تصادف با اتومبیل جمعیت آن رو به کاهش گذارده است.

غذای پلنگ اغلب گراز ، کل، بز، قوچ و میش است اما از پرندگان، خزندگان نظیر لاک پشت، ماهی ها و حشرات تغذیه می کند . پلنگ به شدت از انسان می ترسد و اگر زخمی شود یا راه فراری نداشته باشد، ممکن است در موقع فرار به انسان حمله کند.



پلنگ ایرانی بزرگترین زیرگونه پلنگ در دنیا محسوب می شود که «در معرض خطر» قرار دارد. گستره انتشارات آن کشورهای غرب آسیا (به استنثای شبه جزیره عربستان) است و در حال حاضر، بیش از دو سوم جمعیت آن در طبیعت در داخل مرزهای ایران زیست می کنند.

پلنگ، گربه سان با شکوهی است که افزون بر ارزش های اکولوژیک در حیات وحش به سبب نوع رفتار و ظاهر زیبایش در فرهنگ و آداب و رسوم جوامع انسانی جایگاه ویژه و پررنگی دارد. پلنگ به سبب توانایی بسیار زیاد در سازگازی با شرایط متنوع، روزگاری در بیشتر نقاط ایران دیده می شد ولی به دلایل متعددی همچون تخریب زیستگاه و شکار، جمعیت این گونه ارزشمند، بسیار کاهش یافته و عمدتاً به چند زیستگاه جدا از هم محدود شده است.

لذا مشاهده این گونه در زیستگاه های طبیعی استان البرز و با توجه به ظرفیت و تنوع بالای گونه های گیاهی و جانوری در منطقه آزاد طالقان از جمله کل و بز وحشی، گربه وحشی، خرس، گراز، گرگ، شغال و ... باعث شد تا اداره کل استان براساس خط مشی های سازمان حفاظت محیط زیست، مطالعات و اقدامات لازم را جهت ارتقاء سطح زیستگاه های این استان به شکار ممنوع و حفاظت شده آغاز و با جدیت پیگیری کند.