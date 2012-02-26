انتخابات 12 اسفند تجلی بهار خدمت به مردم است

میرزا مراد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اسفندماه یادآور بهار شکوفایی و نو شدن و انتخابات 12 اسفند ماه نیز یادآور بهار خدمت به مردم است.



فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: حضور پرشور و نشاط مردم درانتخابات نشان از تجدید عهد دوباره آنان با آرمان های انقلاب اسلامی است.



پیرو تاکید کرد: مردم شریف شهرستان سرپل ذهاب نیز مانند دیگر هموطنان خود آماده حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره شورای اسلامی هستند.



وی افزود: انتخاب فرد شایسته کمک به جامعه و پیرو آن مجلسی کارآمد و قدرتمند خواهیم داشت.

پیرو تصریح کرد: خوشبختانه تمام شرایط برای برگزاری انتخاباتی در شان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان مهیا است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در این شهرستان مشاهده نشده است، گفت: خوشبختانه تاکنون تمام نامزدهای مجلس شورای اسلامی در مسیر قانون حرکت کرده اند.



فرماندار شهرستان سرپل ذهاب در پایان افزود: همه ما، از مسئولین تا مردم آماده برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات 12 اسفند ماه هستیم.