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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

پیرو در گفتگو با مهر:

انتخابات 12 اسفند تجلی بهار خدمت به مردم است

انتخابات 12 اسفند تجلی بهار خدمت به مردم است

سرپل ذهاب - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سرپل ذهاب گفت: انتخابات 12 اسفندماه تجلی بهار خدمت به ملت شریف ایران است.

میرزا مراد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اسفندماه یادآور بهار شکوفایی و نو شدن و انتخابات 12 اسفند ماه نیز یادآور بهار خدمت به مردم است.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب افزود: حضور پرشور و نشاط مردم درانتخابات نشان از تجدید عهد دوباره آنان با آرمان های انقلاب اسلامی است.

پیرو تاکید کرد: مردم شریف شهرستان سرپل ذهاب نیز مانند دیگر هموطنان خود آماده حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره شورای اسلامی هستند.

وی افزود: انتخاب فرد شایسته کمک به جامعه و پیرو آن مجلسی کارآمد و قدرتمند خواهیم داشت.

پیرو تصریح کرد: خوشبختانه تمام شرایط برای برگزاری انتخاباتی در شان ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران در این شهرستان مهیا است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در این شهرستان مشاهده نشده است، گفت: خوشبختانه تاکنون تمام نامزدهای مجلس شورای اسلامی در مسیر قانون حرکت کرده اند.

فرماندار شهرستان سرپل ذهاب در پایان افزود: همه ما، از مسئولین تا مردم آماده برای حضور گسترده و پرشور در انتخابات 12 اسفند ماه هستیم.

کد مطلب 1542826

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