اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در 10 محله شهر بندرعباس پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خادمی با اشاره به اتمام شبکه جمع آوری فاضلاب در ده محله شهر بندرعباس، اظهار داشت: این پروژه با لوله گذاری به طول 30 کیلومتر و اعتباری معادل 90 میلیارد ریال، جمعیتی بالغ بر 45 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار می دهد.

خادمی افزود: محدوده اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در این شهر شامل محلات خواجه عطاء، محدوده جنوب بولوار چمران، محدوده خیابان شریعتی شمالی ، محله شاه حسینی و نظرآباد، حاشیه جنوبی بولوار سیدجمال الدین اسدآبادی؛ محله چهار باغ، چهار راه سازمان تا تقاطع بلوکی، محله اوزیها، محدوده بازار (شمال بولوار طالقانی)، جنوب بولوار پاسداران و محله حسین آباد ، محله دو هزار دستگاه و تعاونی مسکن مهر(شهرک پیامبر اعظم) با متراژ 28 هزار و 800 متر ، محلاتی هستند که شبکه فاضلاب آنها (با لوله گذاری به طول 32 کیلومتر) انجام شده و به بهره برداری رسید.

وی تصریح کرد: همچنین فاضلاب 16 مورد از تعاونی های مسکن مهر بندرعباس به شبکه فاضلاب شهری وصل شده است.

خادمی با اشاره به مزایای زیست محیطی اجرای طرح فاضلاب بندرعباس، تصریح کرد: رفع بوی نامطبوع فاضلاب در محلات و جلوگیری از ورود آن به کوچه و خیابانهای شهر و استفاده مجدد از پساب فاضلاب در بخش کشاورزی از جمله این مزایا است.

وی یادآور شد: در حال حاضر 30 درصد جمعیت شهرهای استان از شبکه جمع آوری فاضلاب برخوردارند که پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنچم توسعه به 50 درصد برسد.

خادمی با اشاره به اولویت اجرای این طرح در شهرهای ساحلی، افزود: این طرح شهرهای پارسیان، بندرلنگه، بندرخمیر، میناب و رودان در حال اجراست.

با حضور در انتخابات توطئه دشمنان را نقش بر آب کنیم

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: با حضور گسترده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توطئه دشمنان را نقش بر آب کنیم.

علی اکبر صفایی در نشست پرسش و پاسخ کارکنان این اداره کل با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حضور حداکثری مردم در انتخابات گفت: دراین مقطع تاریخی که دشمنان قسم خورده ایران برای سد کردن راه توسعه و آبادانی کشور هم پیمان شده اند تاکید مقام معظم رهبری برای شرکت همگانی در انتخابات یک راهبرد حیاتی است و همه باید مردم و همکاران را به اهمیت موضوع انتخابات آشنا کنیم.

صفایی افزود: مجلس در راُس امور قرار دارد از این رو باید افرادی را به مجلس بفرستیم که در ولایتمداری و دینداری نمونه باشند.

برگزارى اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ تنیس ساحلى کشور در منطقه آزاد قشم

معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم از برگزارى نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ تنیس ساحلى کشور و اهداى جوایز نفیس به نفرات برتر در محل پارک زیتون شهر قشم خبر داد.

فرزین حقدل با بیان این مطلب گفت: این مسابقات در دو قسمت انفرادى و دو نفره به همت کمیته تنیس ساحلى فدراسیون تنیس کشور و با همکارى اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان و سازمان منطقه آزاد قشم از هفت تا 10 اسفند ماه برگزار مى شود.

وى افزود: برگزارى نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ تنیس ساحلى کشور در زمین ویژه ورزش هاى ساحلى قشم مى تواند توانمندى این منطقه را در برگزارى مسابقات ساحلى شامل فوتبال، والیبال و تنیس به نمایش بگذارد.

معاون فرهنگى، اجتماعى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: مسابقات ساحلى بویژه در شش ماهه دوم سال در جزیره زیباى قشم با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایى این منطقه و زیرساخت هاى ایجاد شده از شرایط مطلوب برخوردار است.

وى تاکید کرد: زمین ورزشهاى ساحلى قشم از شرایط ویژه برگزارى مسابقات بین المللى تنیس ساحلى و برپایى کمپ تیم هاى ملى تنیس نیز برخوردار است.

حقدل در پایان گفت: مجید شایسته رئیس فدراسیون تنیس کشور مهمان ویژه این مسابقات خواهد بود.

نخستین دوره مسابقات جایزه بزرگ تنیس ساحلى کشور از هفتم تا دهم اسفند ماه جارى به دو صورت انفرادى و دو نفره به مدت چهار روز و با اهداى جوایز نفیس به نفرات برتر در محل پارک زیتون شهر قشم برگزار خواهد شد.