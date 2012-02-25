گلستان در جشنواره فرهنگی اهل سنت شرکت می کند

رمضان ملاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نخستین جشنواره آموزشی و فرهنگی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور در تهران برگزار می شود و با توجه به عملکرد موفق استان گلستان، دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استانهای گلستان و گیلان در این جشنواره حضور می یابد.

وی اظهار داشت: این جشنواره با حضور استانهای اهل سنت نشین کشور از 14 اسفندماه در تهران آغاز خواهد شد.

ملاح با اشاره به کسب عنوان نخست اولین المپیاد ورزشی طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت کشور توسط اعضای تیم استان گلستان، اظهار داشت: در این المپیاد که با حضور تیمهای منتخب مدارس علوم دینی اهل سنت سراسر کشور برگزار شده بود، اعضای تیم گلستان با کسب بیشترین مدالها عنوان نخست را کسب کرد.

وی افزود:همچنین همایش های ویژه هفته وحدت و ایام الله دهه فجر که با مشارکت گسترده اهل سنت برگزار شده بود، درسطح کشور کم نظیر بوده است.

ملاح به همایشهای بزرگ هفته وحدت و ایام الله دهه فجر در شرق استان به میزبانی گنبد وغرب گلستان به میزبانی گمیشان اشاره کرد و افزود: همایش بزرگ بانوان اهل سنت نیزدرشهرستان بندرترکمن برگزار شد.

وی اضافه کرد: در نخستین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن تیم اعزامی استان گلستان در رشته های مختلف حفظ، قرائت و تجوید حائز رتبه های برتر شدند.