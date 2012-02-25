ثبت 886 اثر تاریخی همدان در فهرست آثار ملی/ مرمت حمام اعظم کبودرآهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از ثبت 886 اثر تاریخی این استان در فهرست آثار ملی خبر داد.

اسدالله بیات اظهار داشت: تاکنون یک هزار و 830 اثر تاریخی در استان همدان به ثبت رسیده است و از این تعداد اثر تاریخی 886 اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

وی از انجام رایزنی برای ثبت هفت اثر استان همدان در فهرست آثار جهانی خبر داد و گفت: این آثار شامل غار علیصدر، تپه‌های هگمتانه، کتیبه‌های گنجنامه، گنبد علویان، بقعه حیقوق نبی در تویسرکان، تپه نوشیجان ملایر و شهر زیرزمینی سامن است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه تاکنون هیچ اثری از استان به ثبت جهانی نرسیده، گفت: بر اساس قوانین سالانه یک یا دو اثر از کشور ثبت جهانی می‌شود.

نمایش "تبر به لهجه هنر" در همدان به روی صحنه رفت

معاون فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نمایش "تبر به لهجه هنر" در همدان به روی صحنه رفت و با استقبال تماشاگران مواجه شد.

مجید فروتن افزود: موضوع این نمایش اجتماعی است و با هدف ارائه خلاقیت های گروهی و تجربه اجراهای جدید و نوآورانه اجرا شده است.

وی ادامه داد: نمایش "تبر به لهجه هنر" در گام اول یک نمایش تک تک پرسناژ و یک نفره بوده است که در اجرا با تجربه جدید از سه بازیگر استفاده شده است.

فروتن گفت: داستان نمایش در خصوص دختری است که برادر و نامزد هنرمند خود را در روزهای انقلاب از دست داده و تفکرات آنها بر وی تاثیر گذاشته و در نهایت او نیز انقلابی می شود و دوپای خود را از دست می دهد.

فروتن اضافه کرد: در این نمایش مهدی مسلمی، صادق قهرمانی و آیدا بیات از گروه نمایشی صحنه به ایفای نقش پرداختند.

دانشجویان زیر پوشش کمیته امداد همدان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

رئیس اداره امور فرهنگی کمیته امداد امام خیمنی (ره) استان همدان گفت: 40 نفر از دانشجویان دختر زیر پوشش کمیته امداد این استان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس اعزام شدند.

جعفر روشن سرشت با بیان اینکه دانشجویان به مدت پنج روز در اردوی راهیات نور شرکت دارند، افزود: بازید دانشجویان از مناطق عملیاتی جبهه های جنوب کشور و آشنایی با آرمان های دفاع مقدس و شهدای گرانقدر از اهداف برگزاری این اردو است.

وی گفت: برگزاری مسابقات قرانی، فرهنگی و معارف اسلامی، مسابقه خاطره نویسی با عنوان راهیان نور و برگزاری ادعیه و زیارت از دیگر برنامه های این اردو است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر سه هزار دانشجو زیر پوشش این نهاد هستند که 22 نفر از آنان در مقطع کارشناسی ارشد و 10 نفر در مقطع دکترا تحصیل می کنند.

710 میلیون ریال برای مرمت حمام اعظم کبودراهنگ هزینه شد

معاون میراث فرهنگی استان همدان گفت: 710 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای مرمت حمام اعظم کبودراهنگ هزینه شد

احمد ترابی افزود: عملیات مرمت حمام اعظم کبودرآهنگ 95 درصد پیشرفت دارد.

وی با بیان اینکه مرمت این حمام تاریخی از سال 88 آغاز شده و امسال به پایان می‌‍‌رسد، اضافه کرد: حمام اعظم کبودرآهنگ مربوط به اواخر دوره قاجار بوده و در خیابان دستغیب، کوچه حمام واقع شده است.

ترابی ادامه داد: این حمام در سال 82 با شماره ثبت 9880 در فهرست آثار ملی ثبت شده و ارتفاع بالاترین نقطه حمام تا کف هفت متر است.

گفتنی است حمام اعظم کبودراهنگ در اواخر دوره قاجاریه به وسیله تعدادی از خیران کبودراهنگ با استفاده از سنگ، آجر و ملات و ساروج ساخته شده و شامل دو قسمت اصلی حمام سرد و حمام گرم است.

ششمین دوره مسابقه ملی کتابخوانی قرآن و نهج‌البلاغه برگزار می شود

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان از برگزاری ششمین دوره مسابقه ملی کتابخوانی قرآن و نهج‌البلاغه در همدان همزمان با سراسر کشور خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد احمدوند اظهار داشت: ششمین دور مسابقه ملی کتابخوانی قرآن و نهج‌البلاغه با توجه به تدبیر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در زمینه افزایش تعداد شرکت‌کنندگان مسابقات قرآنی انجام می‌شود.

وی گفت: بیش از یک میلیون نفر در رشته عمومی مفاهیم قرآن کریم و مفاهیم نهج‌البلاغه در ششمین دور از مسابقات ملی کتابخوانی این دو کتاب شرکت می‌کنند.

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه استان همدان با بیان اینکه این دوره مسابقات با همکاری مؤسسه قرآن و نهج‌البلاغه کشور برگزار می‌شود، عنوان کرد: در دو رشته مفاهیم عمومی قرآن کریم، از جلد نخست کتاب در معارف قرآن کریم با موضوع سوره مبارکه"حمد" و نیز بخشی از سوره مبارکه"بقره" مسابقه انجام می‌شود.

وی افزود: آزمون رشته مفاهیم نهج‌البلاغه نیز از جلد دوم کتاب راه روشن با موضوع آشنایی با ترجمه و مفاهیم و حکمت‌های نهج‌البلاغه که توسط مؤسسه قرآن و نهج‌البلاغه منتشر شده، برگزار می‌شود.

احمدوند تاکید کرد: علاقمندان برای شرکت در این دوره مسابقات می‌توانند کتب مسابقه را حداکثر تا 13 اسفندماه جاری با مراجعه به ادارات اوقاف شهرستان‌های همدان، دریافت کنند.