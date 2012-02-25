کانون شماره 2 پرورش فکری و کودکان طبس به بهره برداری می رسد

علیرضا جلالی در حاشیه سفر خود به شهرستان طبس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سفری که مقام رهبری به استان یزد داشته اند، اعتبارات خوبی برای ساخت مراکز جدید اختصاص داده اند که مرکز شماره ۲ کانون پرورش و فکری کودکان طبس با هزینه‌ی بالغ بر یک میلیارد تومان با اعتبارات رهبری مراحل پایایی ساخت را به سر برده و در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به تعداد محدود کانون های پرورشی در سطح استان یزد عنوان کرد: در حال حاضر ۲۵ مرکز ثابت، سیار و پستی در سطح استان مشغول به فعالیت هستند.

جلالی تاکید کرد: این تعداد کانون برای کل استان بسیار کم است و دانش آموزان محدودی می توانند از خدمات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استفاده کنند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با اشاره به عنایت خاص مقام معظم رهبری به کانون های پرورشی و فکری کودکان عنوان کرد: در سفری که مقام معظم رهبری به استان یزد داشته اند، اعتبارات خوبی برای راه اندازی و تقویت کانونها که نقش به سزایی در بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان از مسائل پیرامون خود ایفا می کند، اختصاص داده ‌اند.

جلالی همچنین با اشاره به وظیفه و مشارکت همه مسئولان در قبال ساخت کانون ها بیان داشت: بدون تردید اگر مسئولان در عمل نیز پیرو ولایت باشند و برای این مهم فعالیت کنند و توجه خاص داشته باشند، شاهد افتتاح و راه اندازی کانون های بیشتری در سطح استان خواهیم بود.