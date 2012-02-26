محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین شرایط تیم فجر اظهار داشت: ما در این تعطیلات تمرینات متنوع بدنسازی را انجام داده ایم و تا روز دوشنبه این تمرینات ادامه دارد. پس از آن یک روز به بازیکنان استراحت می دهیم و از چهارشنبه تمرینات تاکتیکی را آغاز می کنیم. روز هجدهم اسفند هم عازم تهران می شویم تا برای بازی با سایپا به کرج برویم.

وی در خصوص برنامه هایش برای حفظ روند پیروزی های فجر در بازی های آینده یادآور شد: اگر چه تعطیلات لیگ به خاطر تیم ملی باعث ایجاد وقفه در روند نتیجه گیری های ما شد، اما در هر صورت "ظلم یکسان عین عدل است" و این شرایط برای تمام تیم ها مصداق دارد. ما سعی کرده ایم در این مدت نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم و با وضعیت بهتر هشت هفته باقی مانده را پشت سر بگذاریم.

سرمربی تیم فجر خاطرنشان کرد: از بازیکنان فجر فقط امین شجاعیان است که همچنان با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند و خوشبختانه سایر بازیکنان بدون هیچ مشکلی در تمرینات حاضر می شوند.

یاوری با اشاره به عملکرد خوب بازیکنان تیمش بخصوص مهدی رجب زاده و احیای این بازیکن در فجر، تاکید کرد: هنر یک مربی استفاده بهینه از بازیکنان و نگه داشتن آنها در شرایط ایده آل است. رجب زاده یک بازیکن باهوش و با تکنیک است و داخل زمین یک مدیر به تمام معناست. ما امکانات را برای پرواز او در تیم فراهم کرده ایم و خودش از این امکانات استفاده بهینه کرده است.

وی ادامه داد: ما در تیم سیستم نداریم، بلکه تاکتیک تیمی همه را تحت تاثیر قرار داده است و بازیکنان به نوعی در تیم حل شده اند. آنها حرف شنوی خوبی دارند و خودشان می دانند در چه تیم با ارزشی بازی می کنند.

سرمربی تیم فجر در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به تساوی تیم ملی مقابل اردن گفت: طبیعی است که نه کی روش و نه کارشناسان از این بازی رضایت نداشتند، اما باید بدانیم در بازی های دوستانه نتیجه اهمیتی ندارد. روند رو به رشد تیم بخصوص حفظ روحیه گلزنی تا دقایق پایانی خودش یکی از نقاط مثبت تیم ملی است که ما را امیدوار می کند.

یاوری در خصوص اولین بازی رضا حقیقی هافبک جوان تیم فجر برای تیم ملی تصریح کرد: حقیقی یک بازیکن مطیع، با شخصیت و دوست داشتنی است. استعداد حقیقی فراتر از این حرفهاست و او خصوصیات کامل یک هافبک ملی پوش را دارد. حقیقی در فجر نقاط ضعفی داشت که آنها را به او تذکر دادم. خوشبختانه این بازیکن ضعف هایش را برطرف کرد و خوشحالم که توانست رضایت کی روش را جلب کند.

وی افزود: به حقیقی گفته بودم که استعداد زیادی دارد. هدف این بازیکن بسیار بلند بالا است و می تواند به آنچیزی که لیاقتش را دارد برسد.

سرمربی تیم فجر درباره انتخابات فدراسیون فوتبال هم تاکید کرد: عزیزالله محمدی و علی کفاشیان در چهار سال گذشته تجارب خوبی به دست آورده اند و به نظرم بهترین گزینه برای ریاست فدراسیون هستند. آنها اگر کمبودی هم داشته اند در چهار سال گذشته با تجربه شده اند و این کمبودها را برطرف کرده اند.

یاوری در پایان در واکنش به شائبات دخالت وزارت ورزش در انتخابات هم گفت: این دخالت ها نکوهیده و نامناسب است و دیگر در ورزش منسوخ شده است. اگر وزارت ورزش می خواهد فوتبال پیشرفت کند و به حق خود برسد باید اجازه دهد کارها طبق ضابطه و روال عادی پیش برود نه بر اساس رابطه و سفارش.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز15 اسفندماه برگزار می شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیونه هستند.