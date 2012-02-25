علی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم‌های گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک گفت: ما در این مسابقه خیلی هوشمندانه عمل کردیم و در شرایطی که می‌توانستیم با تعداد گل‌های زیاد برنده شویم به پیروزی 5 بر 2 رضایت دادیم. خدا را شکر به یک پیروزی باارزش رسیدیم و امیدواریم اگر لیاقتش را داشته باشیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر دست یابیم.

وی در واکنش به نارضایتی از میزبانی تیم گیتی پسند اصفهان گفت: مسئول برگزاری مسابقه هیئت فوتبال استان است و اگر ناهماهنگی در امر برگزاری بازی به وجود آمده با هیئت فوتبال استان اصفهان است.

طاهری در ادامه افزود: آقای ترابیان پیش از آغاز بازی قصد داشت با هواداران در خصوص جو حاکم بر سالن صحبت کند، ایشان بهتر بود برای این کار با روابط عمومی هیئت فوتبال استان اصفهان هماهنگ می‌کرد و از آنها می‌پرسید جایز است چنین کاری انجام دهد یا نه.

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان این حرکت ترابیان را یک حرکت نو خواند و افزود: از آنجایی که طی دو سال گذشته در قرچک بدترین برخورد و اهانت به تیم گیتی پسند شده است و مسئولان تیم شهید منصوری کمترین توجهی به این موضوع نداشته‌اند هواداران ما به آقای ترابیان اجازه صحبت کردن ندادند و تیم خود را تشویق کرده و نسبت به داوری‌های لیگ برتر اعتراض کردند.

وی خاطرنشان کرد: در اذهان عمومی این باور به وجود آمده که هر آنچه در فوتسال کشور رقم می‌خورد با کمیته فوتسال است. آنها گمان می‌کنند مشکلات داوری، تصمیمات کمیته انضباطی و ... به نوعی با رای و نظر کمیته فوتسال صورت می‌گیرد در حالیکه این کمیته مستقل از دیگر بخش‌های فدراسیون عمل می‌کند.

طاهری در واکنش به اظهارات عباس ترابیان که عنوان کرده بود تیم گیتی پسند در بازی با شهید منصوری به دنبال انتقام جویی بوده است، گفت: با این حرف آقای ترابیان ثابت کرد که قبول دارد در قرچک اتفاقاتی افتاده و ما را بر آن داشته که به دنبال انتقام جویی باشیم. گیتی پسند به میزبانی قرچک اعتراض دارد، حرف ما غلط، از 12 تیم دیگر هم سئوال کنید ببینید آنها هم از میزبانی قرچک راضی هستند.

وی با طرح این پرسش که چرا تیم شهید منصوری تمام دیدارهای خانگی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته است، گفت: تیم شهید منصوری برای رسیدن به پیروزی همه کار می‌کند، کفپوش سالن را لیز می‌کند، نور سالن را کم می‌کند، تماشاگران خود را پشت دروازه و نیمکت میهمان می‌نشاند و ... . این تنها ما نیستیم که به میزبانی قرچک اعتراض داریم. بروید از مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد بپرسید، از مدیرعامل باشگاه ارژن شیراز سئوال کنید.

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند اصفهان تاکید کرد: اگر ما به دنبال حاشیه سازی بودیم پس چرا تاکید داشتیم بازی‌مان به صورت مستقیم پخش شود ما در مقابل دیدگان میلیون‌ها تماشاگر تلویزیونی تیم منصوری را در زمین مسابقه شکست دادیم و از نظر فنی کاملا برتر از این تیم بودیم با این شرایط چه نیازی بود که دست به حاشیه سازی بزنیم.

طاهری در خصوص گزارش کمیته فوتسال به کمیته انضباطی در خصوص حوادث بازی گیتی پسند - شهید منصوری قرچک گفت: ایرادی ندرد کمیته فوتسال و ناظر بازی گزارش خود را بدهد ما هم گزارش خود را ارائه می‌کنیم ما در سالن پنج دوربین کار گذاشته بودیم که تمام حوادث و اتفاقات بازی را ثبت و ضبط کرده‌اند. ما در این بازی از داوری ضربه خوردیم و 12 مورد از اشتباهات صددرصد داور را با سند و مدرک به کمیته فوتسال، کمیته داوران و کمیته انضباطی ارائه خواهیم کرد. ما حتی موارد توهین و شعارهای زشت هواداران شهید منصوری را نیز به صورت مستند داریم و در صورت لزوم به فدراسیون ارائه خواهیم کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما عشق رفتن به آسیا را نداریم و قهرمانی در لیگ برتر را حق خود می‌دانیم. ما به دنبال آن هستیم که به حق مسلم خود برسیم و اگر فدراسیون فوتبال تشخیص داد که تیمی دیگر به آسیا برود هیچ ایرادی ندارد آن را می‌پذیریم. از بین تیم ما و شهید منصوری قطعا یک تیم قهرمان می‌شود اگر کمیته فوتسال اعتقاد دارد تیم شهید منصوی شایسته‌تر از ما برای حضور در آسیاست و به مانند تیم ما دارای حاشیه نیست هیچ ایرادی ندارد و این خواسته را می‌پذیریم.

دیدار تیم‌های فوتسال گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک روز پنجشنبه از هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر در سالن پیروزی اصفهان و با برتری 5 بر 2 تیم گیتی پسند به پایان رسید.