دشمن به دنبال فتنه انگیزی است/کسی بصیرت نداشته باشد ضربه خواهد خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رعایتی شنبه در گردهمایی پاسداران سپاه استان سمنان در حسینیه امام خمینی(ره) رگزار شد ضمن بیان اینکه این فساد در ابعاد متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی بروز پیدا می کند، افزود: بنابر این باید همیشه مراقب بود و به ستون محکم ایمان و تقوا تکیه نمود.

وی افزود: در صحنه جنگ نرم، وظیفه همه مقابله با دشمن در مسائل سیاسی و اعتقادی است، در عین حال اگر کسی بصیرت نداشته باشد در میدان مقابله با دشمن ضربه خواهد خورد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان گفت: فراموشی خود، هدف و همچنین لقمه حرام باعث می شود که انسان در مسیر حرکت خود دچار لغزش شده و گرفتار شیطان شود.

رعایتی با اشاره به سپاه هراسی دشمن بیان داشت: این موضوع نشانه قدرت سپاه و بسیج است و قدرت سپاه ناشی از معنویت آن است لذا باید این معنویت را محافظت کرد و لازمه این موضوع هوشیاری و معنویت افزایی روز افزون است.

وی گفت: باید همه پاسداران و بسیجیان با بهره گیری از همین فضای معنوی، نسبت به دام های شیطان شناخت پیدا کنند و با مشعل بصیرت در مسیر صراط مستقیم الهی حرکت نمایند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در پایان اظهار داشت: پیروی از ولایت فقیه و پیاده سازی احکام الهی در زندگی فردی و اجتماعی نیز وظیفه ذاتی پاسداران است و ضمن مصونیت بخشی به آنها، این فرهنگ را در جامعه گسترش خواهد داد.