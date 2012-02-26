برتری استاد دانشگاه سمنان در مسابقات مقاله نویسی

به گزارش خبرنگار مهر: فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با اشاره به توقیف و ضبط 650 قطعه تجهیزات دریافت ماهواره از یک خودرو در این شهر گفت: ماموران این نیرو در محور سمنان-دامغان پس از ظنین شدن به یک دستگاه خودرو و توقف آن موفق به کشف این محموله شدند.

سرهنگ محسن غفاری افزود: در این مورد دو نفر نیز دستگیر شدند.

استادیار دانشگاه سمنان برنده جایزه آماردانان جوان جهان شد



عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان برنده جایزه ویژه آماردانان جوان جهان در مسابقات مقاله نویسی جان تینبرگن شد.

در هر دوره از این مسابقات هر دو سال یکبار برگزار می شود پس از داوری فقط به سه مقاله جایزه ویژه تعلق می گیرد و مقاله "مهدی روزبه" استادیار گروه آمار دانشکده ریاضی دانشگاه سمنان بعنوان یکی از سه مقاله برتر سال 2011 انتخاب شد.

جایزه وی معادل دو هزار و 280 یورو و به همراه لوح افتخار بود.

اولین مرحله رقابت های ساخت بتن دانشگاه آزاد سمنان آغاز شد



مسئول برگزاری رقابت های ساخت بتن دانشگاه آزاد سمنان گفت: در این رقابتها 30 تیم از دانشگاههای استانهای سمنان، آذربایجان غربی، فارس و اصفهان به رقابت می پردازند.

محمود نیکخواه به مرحله دوم این رقابتها اشاره کرد و افزود: رقابتهای آزمایش و شکست بتن در هفته سوم فروردین ماه سال آتی برگزار می شود.