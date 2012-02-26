مدارس استان سمنان تک نوبته خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر: محمد بنائیان سفید شنبه در جمع اولیاء و مربیان دانش آموزان شهرستان سمنان انتقال اطلاعات در عصر حاضر را کم هزینه و حجم آن روبه افزایش عنوان کرد و افزود: هماهنگی دانش آموزان با یافته های علمی و تکنولوژی یک ضرورت است و باید از فضاهای مجازی برای یادگیری، تحقیق و پژوهش در مدارس بهره برداری کرد.

وی هوشمندسازی مدارس را دارای اهمیت بسیار دانست و بر آگاهی مسئولان آموزشی در خصوص هوشمندسازی مدارس و فناوری های روز تاکید کرد.

بنائیان سفید با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بسترهای لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کرده است گفت: این طرح با همکاری اولیاء دانش آموزان انجام خواهد شد.

وی به هزینه شش میلیون تومانی این طرح در هرکلاس درس اشاره کرد و اظهار داشت: با اجرای این طرح گامهای بلندی در زمینه هوشمندسازی مدارس برداشته خواهد شد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان در این جلسه به تک نوبته شدن غالب مدارس استان سمنان نیز اشاره و تصریح کرد: با تحویل به موقع مدارس از طرف اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان مابقی مدارس نیز تک نوبته خواهد شد.