34 شعبه اخذ رای در راور در نظر گرفته شد

محمدرضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از این تعداد 17 شعبه ثابت و 17 شعبه نیز سیار هستند.

شریفی بر لزوم برگزاری انتخاباتی آرام و در شان نظام تاکید کرد و افزود: رای گیری در راور به صورت نیمه مکانیزه انجام می شود.

وی رای مردم را امانتی در دست مسئولان دانست و گفت: 800 نفر در برگزاری انتخابات راور مشارکت دارند.

شریفی گفت: مسئولان و عوامل اجرایی انتخابات نباید نظرات شخصی خود را در انتخابات دخیل کنند و باید با نهایت دقت حافظ رای مردم باشند.

این مسئول تعداد افراد واجد شرایط در راور برای شرکت در انتخابات را 27 هزار نفر عنوان کرد و افزود: حضور پرشور مردم در انتخابات مشتی محکم به دهان استکبار جهان است.

شریفی شرکت در انتخابات را حق و وظیفه شرعی مردم دانست و افزود: نامزدها باید با رعایت اخلاق انتخاباتی و تبلیغات در چارچوب قانون زمینه لازم برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و سالم را فراهم آورند.

